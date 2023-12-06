У середу, 6 грудня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про черговий скандал навколо Львівської ОВА.

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Будь-який прояв надмірної розкоші під час війни викликає негативну реакцію суспільства. А якщо йде мова про чиновників, які за деклараціями не можуть собі дозволити життя на широку ногу, то обурення людей зростає у багаторазовому масштабі. Саме таку реакцію викликала новина про те, що заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко їздить на роботу на новому авто. Йшлося про BMW шостої серії Gran Turismo. Собко пояснив журналістам ZAXID NET, що машину за 60 тис. євро придбав на заощадження його батько, який все життя працював на залізниці, а більшу частину суми докинув рідний брат чиновника.

Варто пояснити, що батько Івана Собка живе у маленькому гірському прикордонному селі на Львівщині. За останнім переписом там мешкало приблизно 60 людей. Переважно у таких місцях пересуваються на двох кінських силах, але батькові львівського топ-чиновника не пасує так їздити, тож він вирішив придбати автомобіль бізнес-класу. І втілив свою мрію, однак їздить на ній чомусь його син у Львові. Звісно, Іван Собко каже, що брав машину у тата покататися всього лише декілька разів і ми йому віримо.

Однак нашої довіри Іванові Собкові було замало і він пішов ще когось переконувати у своїй чесності на YouTube-канал Lviv.Media, який належить батькові начальника Собка і заодно голови Львівської обласної адміністрації Максима Козицького. Там він звинуватив журналістів ZAXID.NET маніпуляціях, ще раз розповів свою чисту як сльоза немовлятка родинну легенду про батькову машину, а далі перейшов на інші суспільно важливі теми. У процесі бесіди у заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації якось вирвались слова, що він ніколи не одягатиме військової форми, бо не вчився на військового.

Цю частину розмови поширили у соцмережах і Собкові знову довелося заявляти про підступні маніпуляції навколо його чесного імені. У цій ситуації справді треба детально розібратися. В інтерв'ю мова зайшла про те, чи потрібно витрачати мільйони бюджетних коштів на будівництво стадіонів, ремонти доріг та інші некритичні витрати тощо, коли гостро постає питання щодо забезпечення нашого війська дронами, тепловізорами та іншим обладнанням. Саме тому Львівську ОВА регулярно пікетували активні громадяни у межах акції «Спочатку дрони, а потім стадіони».

У відповідь Іван Собко, якого буквально «зафукали» під час одного з таких мітингів, розповів що до Львівської ОВА регулярно звертаються військові. Адміністрація нібито виділяє на військові частини субвенцію з обласного бюджету, однак чиновники не мають знати, що саме потрібно закуповувати, оскільки самі не є військовими.

Слово за слово і заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації договорився до того, що він сам ніколи не одягав військової форми й цього не робитиме, оскільки не вчився на військового. Собко заявив, що він фінансист і управлінець, тож буде займатися управлінням і фінансами.

Коли ці слова викликали вкрай негативну реакцію у соцмережах, чиновник поспішив заявити про маніпуляцію. Він сам нібито мав на увазі, що не ходить у камуфляжі на роботу. Тобто не їздить у камуфляжі на роботу на татовому елітному BMW. Тобто на татовому BMW на роботу Іван Собко їздить, але не вдягає при цьому військовий камуфляж. Ось що хотів він нам повідомити. Просто трохи незграбно висловився.

Під час інтерв'ю заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації чомусь забув, що на військових у нашій країні не вчилися сотні тисяч захисників, які сьогодні у лавах ЗСУ боронять Україну. І багато з них теж мають дипломи фінансистів та управлінців. А заявочка «Я ніколи не одягну військову форму» від чиновника в країні під час війни звучить як блюзнірство. Власне, це і є блюзнірство. Може, Іван Собко вирішив, що він незамінний на посаді заступника начальника Львівської ОВА? Що такого вправного заступника Максим Козицький собі не зможе знайти? Можливо, й так.

Питання кадрів у Львівській обласній військовій адміністрації взагалі викликає багато запитань. Махінації через систему «Шлях», через яку за гроші з країни втекли тисячі ухильників, таємничі склади, наповнені необлікованою гуманітаркою, яку потім дощенту з’їдають миші. Всі ці скандали не стають причиною кадрових змін у Львівській ОВА, отже кожен посадовець там на своєму місці. І як сказав у своєму останньому інтерв'ю сам Іван Собко: «Бог їм суддя».