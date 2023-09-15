У пʼятницю, 15 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як саме тисячі чоловіків втекли з України в час війни.

Проблему втікачів від війни активно обговорюють у нашому суспільстві. Таких людей насправді десятки якщо не сотні тисяч. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України встановила що лише через систему «Шлях» виїхали за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків призовного віку. Вже лунали заяви, що з них можна було сформувати декілька бригад. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що цих ухильників мають покарати після повернення до України. А вони явно не поспішають повертатися.

Систему «Шлях» створили для волонтерів, однак дуже скоро вона стала платним варіантом втекти від війни кудись у спокійніші краї. Чиновники військових адміністрацій почали незаконно заробляти рішеннях, кого випустити у закордонну поїздку, а кому відмовити. Середня сума оплати за можливість виїхати по системі «Шлях» становила 5 тисяч доларів. Про суми такого порядку заявляли у Національній Поліції і писали журналісти.

Найдетальніше масштаби зловживань системою для волонтерів дослідили на Львівщині. Зробили це журналісти видання NGL.media. Їм вдалося з’ясувати імена та прізвища 2248 чоловіків, які виїхали з України за дозволами від Львівської ОВА через систему «Шлях» і не повернулися. Така кількість втікачів це десь половина бригади ЗСУ. Також розслідувачі опублікували список організацій, які їм допомагали виїхати. Мова йде про 372 благодійні та громадські організації, які подали найбільше клопотань у Львівську ОВА на виїзд чоловіків призовного віку за кордон.

У ході розслідування вдалося встановити, що виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон через систему «Шлях» коштує на чорному ринку 3000-5000 доларів з особи. Персональні дані втікачів не публікують, однак дуже цікаві навіть назви організацій, які стали таким собі ліфтом чи то катапультою, яка перекидала ухилянтів за західну межу нашої держави.

Дехто з них, не покладаючи рук, працював на ниві нелегального експорту українських чоловіків. Найбільше дозволів через систему «Шлях» отримали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаєві на Львівщині – місцевий осередок всеукраїнського товариства «Просвіта» і ГО «Театр Хліб». Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків. Теоретично, з них можна було б сформувати дві роти Збройних сил України.

Серед інших організацій, які допомагали чоловікам виїжджати за кордон, – «Комісія із боротьби з корупцією в місті Самбір» та «Відродження нашої України», від яких, за підрахунками журналістів, виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків. Керівник «Відродження нашої України» Анатолій Донець дозволив використати свою організацію в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон. Як відомо, багатьом «патріотам» найкраще вдається відроджувати Україну на певній дистанції від самої України. Діяльність обох організацій зараз досліджують у межах кримінального провадження.

Незаконній відправці військовозобов’язаних за кордон сприяв і «Благодійний фонд Степана Бандери». За зверненнями фонду виїхали і не повернулись майже сорок чоловіків. Через групу волонтерських організацій «Чистий Київ», «Байрактар.», «Наші добрі справи», «Українська гільдія активістів», «Небайдужі громадяни», «Український джавелін», «Громадська екологічна ініціатива» та «Українські котики», які вже фігурували у розслідуваннях про систему «Шлях», виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

Назви цих організацій це просто чиста поезія, яка викличе сльози в кожного патріота. Ось через невідомі раніше львівські фонди «Легіон Січових Стрільців» та «Промінь нашої надії» – виїхало майже 150 чоловіків. Є в переліку і досить відомі організації – наприклад, «Фонд допомоги «Рух у майбутнє», пов’язаний з відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. 23 чоловіків виїхали від цієї організації і не повернулися

Офіційного «чорного списку» недобросовісних фондів та громадських організацій немає. Не існує також жодного покарання для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі за кордон. Навіть адміністративного. Тому навряд чи хтось буде повертатися до цього питання після перемоги. Все закінчиться вибірковим моральним осудом. Зрештою, хто наважиться засуджувати волонтерів «Легіону Січових Стрільців» чи «Фонду Степана Бандери»?