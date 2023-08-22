Навесні на складах в Убинях, за 35 км від Львова, виявили необліковану гуманітарку

Гуманітарний штаб Львівської ОВА підтвердив використання підпільних складів у селі Убині, де навесні 2023 року виявили підпільну гуманітарку. Про це ЛОВА повідомила у відповідь на запит журналістів антикорупційного видання NGL.media.

У відповіді, яку надіслали 21 серпня, зазначено, що у квітні 2022 року гуманітарний хаб при Львівському палаці мистецтв передавав гуманітарний вантаж офіційному орендарю складів в Убинях Ярославу Максимовичу на тимчасове зберігання речей, зокрема, вживаного дитячого, жіночого та чоловічого одягу. Ці речі були запаковані в 15 палет.

Раніше журналісти зʼясували, що гуманітарний штаб при палаці мистецтв щонайменше один раз використовував підпільний склад у селі Убині. Цю інфориацію підтвердив і орендар Ярослав Максимович. Утім у палаці мистецтв відмовились надати документи, які підтвержували, хто і як відправляв цей вантаж, посилаючись на те, що через велику завантаженість документи не облікувались.

Пізніше зі складу цей вантаж відправили адресу управління Державної міграційної служби у Херсонській області (5 палет) і благодійного фонду «Рідний берег» в Одесі (10 палет).

Нагадаємо, 25 квітня детективи Бюро економічної безпеки знайшли у Львівській області підпільний склад гуманітарки площею 1600 м². Впродовж кількох місяців до приміщень невідомі звозили продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг. Речі та їжу розташували на приблизно тисячах палетів. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про склади в селі Убині.

Земельна ділянка, на якій вони розташовані, ще з 2019 року перебуває в оренді ТОВ «Нива Один». Його власником є 32-річний Тарас Зінюк із Волині. Право підпису від компанії мав Ярослав Максимович. Однак Ярославу Максимовичу склади в користування передали Андрій Слюзар та Любомир Мамчук. Журналісти з’ясували, що на складах могли зберігати не лише гуманітарну допомогу, а й товари військового призначення, виготовлені на замовлення міноборони. На території складу знайшли етикетки та пакувальні листи, що стосувалися елементів військової форми, не призначеної для продажу

Зазначимо, що спершу цю справу територіальне управління БЕБ у Львівській області розслідувало за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів за ввезені в країну товари). Проте нещодавно справу передали у поліцію й тепер розслідують за ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). У БЕБ стверджують, що знайшли власника та орендаря складських приміщень, а ще благодійний фонд, який вів діяльність за цією адресою. Самі товари зі складу передали військовим і постраждалим регіонам. Зараз справу розслідує Офіс гепрокурора.