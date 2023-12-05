Скандальну заяву Іван Собко зробив під час інтервʼю YouTube-каналу сайту Lviv Media, що належить батькові голови ЛОВА Зіновію Козицькому

Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко заявив, що не одягне військової форми, оскільки не вчився на військового, натомість добре розбирається у самоврядуванні та фінансах. Про це він сказав у інтервʼю YouTube-каналу видання Lviv Media, що належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому.

У розмові про те, про те, чи актуально сьогодні, під час війни, будувати стадіони, коли є незакриті військові потреби, як-от дрони, тепловізори та автомобілі, Іван Собко відповів, що в ЛОВА регулярно звертаються військові командири з проханням допомогти закупити певні товари для військових. І для цього ЛОВА виділяє на військові частини субвенцію з обласного бюджету, однак працівники обласної адміністрації не повинні знати, які саме військові товари потрібно закуповувати, оскільки ніхто з них не є військовим. Далі він заявив, що не буде одягати військової форми, бо не вчився на військового, а краще «розбирається» у фінансах.

«Ми військова адміністрація в плані забезпечення організаційно-правового [...] Звернулись військові – військові керують. Обласна адміністрація, ну скажемо, у питанні військових помагає. Ну не треба на нас, скажем, перекладати питання, що ми маємо знати, який треба дрон, яку треба, я не знаю, рушницю чи я не знаю, якусь зброю. Я, до прикладу, ніколи не вдівав військової форми. І я не буду її вдівати, одягати, так? Бо я не військовий, мене не вчили на військового. Я навчався на державному управлінні, на місцевому самоврядуванні, на фінансах. Я оце розбираюсь. Чому я маю опонувати людям, який краще дрон чи який краще, я не знаю, елемент військової техніки треба придбати і я маю його ще й закупляти. Я вважаю, що це мають робити професіонали, люди, які за це відповідають. І цим займаються, власне, Міністерство оборони і Генштаб», – сказав Іван Собко.

Також у інтервʼю він згадав скандал із купівлею його батьком Михайлом Собком автомобіля BMW за близько 60 тис. євро. Цю інформацію він назвав «вкидом» і заявив, що більше 60% суми на придбання авто дав його брат – колишній депутат Брюховицької селищної ради, а зараз підприємець Микола Собко. За словами Івана Собка, брат має можливість купити «пʼять таких автомобілів».

Окрім того, Собко відреагував на те, що в червні його дружина Тетяна Собко продала земельну ділянку площею 0,69 га в Брюховичах. Він назвав інформацію ZAXID.NET про те, що вона коштувала 40 млн грн наклепом, адже ділянка нібито коштувала близько 400 тис. грн і пообіцяв відобразити інформацію про це у декларації. Насправді ж ZAXID.NET ніколи не повідомляв, що Тетяна Собко отримала за цю ділянку 40 млн грн. У публікації йшлося, що за даними земельного кадастру, її оціночна вартість становить 40 млн грн.

Нагадаємо, Львівську ОВА регулярно критикують за некритичні витрати на будівництво та реконструкцію цивільних обʼєктів під час повномасштабної війни. Натомість витрати на армію становлять невеликий відсоток. Через це під ЛОВА активісти ініціативи влаштовують «Спочатку дрони – потім стадіони» пікети з вимогою обмежити некритичні витрати під час війни.