Ігрова платформа приймає ставки, зокрема щодо війни в Україні

Співробітник американського Інституту вивчення війни (ISW) вніс зміни на карту бойових дій в Україні перед виплатами на платформі ставок Polymarket, де, зокрема, ставлять на російсько-українську війну. Він вніс неправдиву інформацію про нібито захоплення донецького Мирнограда росіянами, через що гравці з непопулярною ставкою отримали значний прибуток, повідомив журнал аналітичного центру у Quincy Institute for Responsible Statecraft – Responsible Statecraft (RS).

У статті йдеться, що ще 15 листопада, коли росіяни намагалися просунутися до Мирнограда, на Polymarket приймали ставки, чи окупанти захоплять місто і коли це станеться. Загалом гравці вклали 1,3 млн євро на ставки щодо Мирнограда.

Якби російська армія захопила місто до настання ночі (що було дуже малоймовірно), кілька людей могли отримати до 33000% за ставку про битву.

«Коли настала ніч, ці азартні гравці, які робили ставки з низькою ймовірністю виграшу, дивом виграли велику суму, хоча й не тому, що Росія захопила місто (на момент написання статті Україна все ще бореться за Мирноград). Натомість це сталося завдяки очевидному втручанню співробітника ISW, аналітичного центру у Вашингтоні, який щодня створює інтерактивні карти конфлікту в Україні, на які Polymarket часто покладається, щоб визначити результат ставок, зроблених на війну», – йдеться у матеріалі.

Ситуація біля Мирнограда станом на 15 листопада за даними ISW

Після того як платформа виплатила гроші переможцям, правка щодо захоплення Мирнограда зникла. Вже 17 листопада ISW без згадок про Polymarket заявив, що правки внесли без схвалення, і вони були оманливими та несанкціонованими.

Згодом з сайту ISW зникло імʼя одного з редакторів карти. За даними журналу RS, його звільнили, втім, незрозуміло, чи звільнення повʼязане зі ставками. У коментарі 404 Media ISW повідомив, що команді відомо про використання інформації інституту для оцінки ставок.

«ISW рішуче не схвалює таку діяльність і рішуче виступає проти використання наших карт для таких цілей, на що ми категорично не даємо згоди», – повідомили в аналітичному центрі.

Наразі невідомо, чи були схожі інциденти, коли співробітники ISW впливали на карти заради особистої вигоди. Водночас гравці Polymarket заявили, що центр показав, що росіяни начебто захопили залізницю в Купʼянську 29 жовтня – прямо перед виплатами на платформі. Зазначається, що інші проєкти, як Deep State та Liveuamap не фіксували таке просування росіян.