Повертається справжнісінька зима: прогноз погоди у Львові та області на вихідні
Синоптики попереджають про похолодання і мокрий сніг 13-14 грудня
На заході України очікується мокрий сніг з налипанням та ожеледиця на дорогах вже в неділю, 14 грудня. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Температура повітря у неділю у західних областях становитиме +3+6 градусів», – додала вона.
До похолодання та снігу приєднається рвучкий сильний північно-західний вітер.
У Львівському регіональному гідрометцентрі уточнили прогноз погоди на вихідні по Львову та Львівській області.
«Цими вихідними очікуємо прохолодну та похмуру погоду. Відбуватиметься надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу, тому температура повітря знизиться. Вітер переважатиме західний», – ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Львівського гідрометцентру.
В суботу, 13 грудня, опадів на Львівщині не передбачається, вночі та вранці – слабкий туман, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
по області – вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла;
по Львову – вночі 0-2° тепла, вдень – 5-7° тепла.
За прогнозом львівських синоптиків, в неділю, 14 грудня, на Львівщині очікується дощ, в горах – з мокрим снігом. Температура становитиме вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 3-8° тепла.