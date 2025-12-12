Стовпчики термометрів опустяться, у Львові буде похмуро і вітряно

На заході України очікується мокрий сніг з налипанням та ожеледиця на дорогах вже в неділю, 14 грудня. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Температура повітря у неділю у західних областях становитиме +3+6 градусів», – додала вона.

До похолодання та снігу приєднається рвучкий сильний північно-західний вітер.

У Львівському регіональному гідрометцентрі уточнили прогноз погоди на вихідні по Львову та Львівській області.

«Цими вихідними очікуємо прохолодну та похмуру погоду. Відбуватиметься надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу, тому температура повітря знизиться. Вітер переважатиме західний», – ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Львівського гідрометцентру.

В суботу, 13 грудня, опадів на Львівщині не передбачається, вночі та вранці – слабкий туман, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Температура повітря становитиме:

по області – вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла;

по Львову – вночі 0-2° тепла, вдень – 5-7° тепла.

За прогнозом львівських синоптиків, в неділю, 14 грудня, на Львівщині очікується дощ, в горах – з мокрим снігом. Температура становитиме вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень – 3-8° тепла.