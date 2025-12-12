Володимир Зеленський під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн у Києві \ квітень 2022 рік

Наразі не йдеться про конкретні строки надання Україні членства у Європейському Союзі. Проте це може бути одним з пунктів гарантій безпеки у майбутньому. Про це у п’ятницю, 12 грудня, повідомило «Радіо Свобода» з посилання на чиновника ЄС.

«Під час вчорашньої телефонної розмови Коаліції охочих дехто згадував членство України в ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє, але це питання не було головним під час розмови, і ніхто не згадував 2027 рік як дату для цього», – цитує «Радіо Свобода» чиновника ЄС.

Ще один співрозмовник журналістів заявив, що Україну та США влаштовує наявність пункту про членство у ЄС, бо «країнам це нічого не коштує». Проте, за словами високопосадовця ЄС, цей пункт «не має нічого спільного з реальністю».

Зауважимо, що Financial Times писало, що один з пунктів мирного плану передбачає вступ України до Євросоюзу протягом 2026 року. Журналісти стверджували, що наразі ведуться обговорення надання Україні членства у ЄС за пришвидшеною процедурою.

Ще раніше газета The Telegraph публікувала альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, розроблений лідерами Європи. Тоді також стверджувалось, що документ, який містить 24 пункти, також передбачає вступ України до Євросоюзу як гарантію безпеки.

Водночас наразі Україна не подолала жодного з 36 етапів вступу ЄС.