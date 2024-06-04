У 2022 році Львівська ОВА планувала впорядкувати територію собору

Колишній виконроб ТОВ «Підприємство "Турист"» 27 травня отримав підозру у привласненні чужого майна та підробці документів. Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, підозрюваний львів'янин у 2021 році міг привласнити 329 тис. грн під час реставрації собору Святого Юра у Львові.

Згідно з сайтом державних закупівель Prozzoro, загальна вартість робіт становила 10,7 млн грн. Йдеться про впорядкування території горішнього і долішнього подвір'їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули. Завершити реставрацію планували до кінця 2022 року.

Як йдеться у матеріалах справи, виконроб разом з директором ТОВ «Підприємство "Турист"» Володимиром Смалюхом з жовтня по грудень 2021 року підробляли звіти й завищували обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів. Вони вказали неправдиву інформацію про замощення площі, бортові камені. Відтак управління капітального будівництва Львівської ОДА переплатило 329 тис. грн.

Колишній виконроб 27 травня 2024 року отримав підозру у заволодінні чужим майном за попередньою змовою та підробці документів (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ). Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 27 липня. Він має прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та не виїжджати за межі Львівської області.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Підприємство "Турист"» працює з 1996 року й зареєстроване у Львові. Основним видом діяльності є організація будівництва. До 27 грудня 2023 року директором був Володимир Смалюх. Наразі керівницею та власницею компанії є Ірина Малькова.

Як повідомляв ZAXID.NET 2022 року, керівника ТОВ «Підприємство "Турист"» Володимира Смалюха підозрюють у розкраданні 2 млн грн під час реставрації собору Юра. У вересні 2023 року Антимонопольний комітет оштрафував «Підприємство "Турист"» та «Будівельно-монтажне підприємство Євробуд» на 68 тис. грн через змову під час ремонту в соборі.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року управління капітального будівництва Львівської ОВА також уклало угоду з ТОВ «Тім-Буд» на реставрацію подвір'я собору святого Юра за 31,4 млн грн, але договір розірвали. Це була четверта спроба Львівської ОВА провести реставрацію собору. Журналісти NGL.media встановили, що вартість будматеріалів завищена вдвічі.