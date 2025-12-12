На ярмарку ветерани продаватимуть унікальну крафтову продукцію, різдвяну символіку та пампухи

У неділю, 21 грудня, на площі Ринок у Львові відбудеться Різдвяний ярмарок ветеранського бізнесу. Відвідати захід всі охочі зможуть з 10:00 до 16:00. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Ярмарок організовано з ініціативи громадської організації «Родини полеглих героїв Львівщини». Традиційно на ярмарку ветерани та їх родини представлятимуть свою крафтову продукцію, різдвяну символіку, декор, унікальні прикраси, аксесуари ручної роботи, шопки, різдвяні зірки та пампухи.

«Ветеранські ярмарки вже стали доброю традицією у Львові. Там наші ветерани, ветеранки та члени їхніх сімей представляють свої товари та знайомлять львів’ян і гостей міста з власними виробами, спілкуються та діляться розповідями про власну справу», – розповідає Інна Свистун, директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

До слова, у Львові створили мапу ветеранського бізнесу, за допомогою якої всі можуть підтримати бізнес, заснований військовими. Онлайн-мапа дозволяє отримати інформацію про послуги та продукцію, а за допомогою фільтру користувачі можуть обрати потрібну категорію. Зокрема, на карті можна обрати бізнеси таких категорій, як: агробізнес, виробництво, дозвілля, кав’ярні, ресторани, послуги та торгівля.