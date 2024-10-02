У Львові пройде перший Ярмарок ветеранського бізнесу
На ярмарку будуть їжа, кава, книжки, кераміка, сувеніри і багато іншої продукції від ветеранів та їхніх родин
У неділю, 6 жовтня, у Львові на площі Ринок пройде перший Ярмарок ветеранського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Ярмарок організований з ініціативи родин загиблих військових за підтримки відділу промоції Львівської міської ради для популяризації ветеранського бізнесу. Тут можна буде придбати продукти, кераміку, вишивку, сувеніри тощо.
У першому ярмарку візьмуть участь такі компанії:
- «Сушена радість» – виробництво джерків та кабаносів;
- соціальне кафе «Базилік» – кейтеринг за попереднім замовленням;
- VOG-17 – піцерія;
- «Кава на двох» – кава та десерти власного приготування;
- «Крафт з хутора» – домашнє варення за старовинними авторськими рецептами;
- «Духмяна мрія» – свіжий хліб та випічка;
- KuriiArt – художня майстерня авторської кераміки;
- markobook – видавництво ідеологічної літератури;
- магазин «Укрвійськторг» – виробництво та продаж військового спорядження, взуття, аксесуарів та амуніції;
- Bat art – майстерня крафтових виробів: склянок, чарок, ножів, сувенірів тощо;
- «Огорожа плюс» – огорожі «під ключ», металеві перила, сходи, вироби з декоративного металу;
- Natalie – Gluten free – вареники та пельмені без глютену, лактози, яєць;
- кав’ярня «Одна Друга» – кава, чай, десерти та цінності;
- MaYar «Вишивай мрії» – сувеніри з дерева, товари з вишивкою, шеврони, патчі;
- «ВишиваночкаUA» – вишивки з різних регіонів України;
- «Граніт і мармур» – вироби з граніту та мармуру;
- «Деревʼяна творчість» – реставрація та виготовлення дерев’яних виробів;
- творча майстерня «Дивна птаха» – авторські сувеніри.
Якщо відвідувачі зацікавляться подією, говорять в ЛМР, то ярмарки ветеранського бізнесу у Львові можуть стати регулярними.
Додамо, що у Львові понад 90 ветеранських бізнесів отримали ваучерну підтримку. Також бізнеси ветеранів мають спеціальне ознакування для залучення уваги. А після публікації про ветеранські бізнеси на ZAXID.NET у Львові створили онлайн-мапу таких компаній в місті та області. Раніше таку карту запустили на українському рівні.