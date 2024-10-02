У Львові та області працюють кілька десятків компаній ветеранів та членів їхніх родин

У неділю, 6 жовтня, у Львові на площі Ринок пройде перший Ярмарок ветеранського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Ярмарок організований з ініціативи родин загиблих військових за підтримки відділу промоції Львівської міської ради для популяризації ветеранського бізнесу. Тут можна буде придбати продукти, кераміку, вишивку, сувеніри тощо.

У першому ярмарку візьмуть участь такі компанії:

«Сушена радість» – виробництво джерків та кабаносів;

соціальне кафе «Базилік» – кейтеринг за попереднім замовленням;

VOG-17 – піцерія;

«Кава на двох» – кава та десерти власного приготування;

«Крафт з хутора» – домашнє варення за старовинними авторськими рецептами;

«Духмяна мрія» – свіжий хліб та випічка;

KuriiArt – художня майстерня авторської кераміки;

markobook – видавництво ідеологічної літератури;

магазин «Укрвійськторг» – виробництво та продаж військового спорядження, взуття, аксесуарів та амуніції;

Bat art – майстерня крафтових виробів: склянок, чарок, ножів, сувенірів тощо;

«Огорожа плюс» – огорожі «під ключ», металеві перила, сходи, вироби з декоративного металу;

Natalie – Gluten free – вареники та пельмені без глютену, лактози, яєць;

кав’ярня «Одна Друга» – кава, чай, десерти та цінності;

MaYar «Вишивай мрії» – сувеніри з дерева, товари з вишивкою, шеврони, патчі;

«ВишиваночкаUA» – вишивки з різних регіонів України;

«Граніт і мармур» – вироби з граніту та мармуру;

«Деревʼяна творчість» – реставрація та виготовлення дерев’яних виробів;

творча майстерня «Дивна птаха» – авторські сувеніри.

Якщо відвідувачі зацікавляться подією, говорять в ЛМР, то ярмарки ветеранського бізнесу у Львові можуть стати регулярними.

Додамо, що у Львові понад 90 ветеранських бізнесів отримали ваучерну підтримку. Також бізнеси ветеранів мають спеціальне ознакування для залучення уваги. А після публікації про ветеранські бізнеси на ZAXID.NET у Львові створили онлайн-мапу таких компаній в місті та області. Раніше таку карту запустили на українському рівні.