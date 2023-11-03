На мапі можна знайти найближчий ветеранський бізнес і підтримати його

Для підтримки ветеранського бізнесу в Україні запустили інтерактивну мапу з підприємствами, що засновані захисниками та їхніми родинами, в усіх регіонах України. Концепція належить Українському ветеранському фонду, а реалізувала її в межах соціального проекту ЛУН Місто компанія ЛУН.

«У якому населеному пункті України ви б не були, можна за своєю геолокацією пошукати найближчий до вас ветеранський бізнес і обрати потрібні товари чи послуги. Презентована карта зараз нараховує понад 100 проектів та буде наповнюватися далі», – кажуть в ЛУН.

На мапу спочатку додали бізнеси, що стали переможцями грантових програм УВФ, а Мінветеранів може підтвердити, що вони справді існують і працюють у межах законодавства. У Львові наразі позначено три ветеранських бізнеси: зоомагазин «Шалені мопси», ТзОВ «Вудбудпром» і кав’ярня CoffeeAnt у Винниках. Щоб додати свій бізнес на мапу, потрібно у правому верхньому кутку натиснути на значок діалогу, після чого відкриється відповідна гугл-форма, яку потрібно заповнити.

«Будь-яка юридична форма та сфера діяльності бізнесу може бути розміщена на карті. Наразі переважає сфера харчування. Набирає обертів сфера оборонно-промислового комплексу. Це закономірно, адже ветерани набули профільні знання, які застосовують у цивільному житті й продовжують допомагати побратимам. До того ж, зв'язки з військовими дозволяють оперативно отримувати фідбек по продукції», – говорить Руслана Величко-Трифонюк, в.о. виконавчої директорки УВФ Мінветеранів.

З міркувань безпеки, на мапі немає бізнесів, які працюють близько до зони бойових дій.

Станом на жовтень Український ветеранський фонд підтримав 440 ветеранських бізнесів: 263 за програмою «20 тисяч» і 177 – за програмами «Варто». Також 18 громадських організацій в межах конкурсної програми ВАРТО+ГО отримали кошти на реалізацію проектів, які допомагають ветеранам та членам їхніх родин.