На розгляд представили три варіанти надгробних пам'ятників

У п’ятницю, 12 грудня, на Личаківському цвинтарі виставили кілька зразків намогильних плит для майбутнього Меморіального комплексу військових поховань. Родинам загиблих захисників, громадськості на розгляд представили три варіанти.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що для напрацювання концепції майбутнього меморіалу місто провело архітектурний конкурс, після чого організували понад 30 зустрічей із родинами загиблих, а також консультації з фахівцями, які спеціалізуються на військовій некрополістиці.

За словами Антон Коломєйцева, ключовим питанням стало вибір матеріалів та вигляд надмогильних споруд, адже меморіал має бути довговічним і не втрачати свого вигляду впродовж десятиліть. На розгляд представили три варіанти: з пісковика, граніту і терраццо.

Серед варіантів матеріалу намогильних плит – пісковик, граніт і терраццо. Усі фото ZAXID.NET

«Граніт, попри світлий відтінок, темніє під час дощу та може “розчинятися” на тлі дерев. Нам здається, що тут має бути світлий матеріал. Наприклад, терраццо – це матеріал штучного походження, але він має переваги. До прикладу, пісковик – він є пористий, він вбиває воду, ця вода, коли замерзає, може тріскати. Але це традиційний матеріал, який використовувався на козацьких могилах, тоді такого матеріалу як терраццо ще не було. Зараз терраццо – це не зовсім новий матеріал, він використовувався на українських похованнях міжвоєнного періоду», – розповів Антон Коломєйцев.

Також родини наполягають на наявності зелених насаджень біля кожної могили. Місто обіцяє централізований догляд та подальше узгодження деталей: шрифтів, розміру фото, позначок про нагороди.

Головний архітектор проєкту Дмитро Райфшнайдер пояснив, що ключова ідея від самого початку – зробити саме поле поховань центром меморіального простору. Тому хрести мали бути світлими, білого кольору, щоб контрастувати з темним тлом Личаківського цвинтаря. На думку архітектора, найкращим варіантом також є терраццо – міцний, світлий матеріал, стійкий до впливу погоди й придатний для тривалого збереження зовнішнього вигляду.

«Форма надмогильної споруди також має традиційний характер: для християн – козацький хрест, для представників інших конфесій – прямокутна плита з відповідною символікою. Розмір фотографій та написів буде обмежений конструкцією хреста – архітектори намагалися використати максимум доступного простору, зберігаючи читабельність і повагу до персональних даних загиблих. У нижній частині передбачили не плиту, а зелені острівці, щоб уникнути надмірного нагрівання плит улітку та створити більш затишний простір для відвідувачів. За словами архітектора, мета – сформувати місце “світлої пам’яті”, в яке хочеться приходити», – розповів Дмитро Райфшнайдер.

Мармуру серед варіантів немає через його повну відсутність в українських родовищах – його довелося б імпортувати з Італії чи Іспанії, що значно підвищило б вартість.

Дружина полеглого героя Катерина Редько, чий чоловік похований у першому секторі, зазначила, що у Києві, Харкові та Дніпрі меморіали створювали без участі родин, думки близьких там не враховували. Вона наголошує, що у Львові варто уникнути цих помилок. Жінка також прокоментувала три варіанти надмогильних плит.

«Пісковик на дощі виглядає як цемент, щодо граніту – маємо приклад поховання УПА. Але це, на мою думку, пережиток минулого. А терраццо виглядає гарно: і у сонячну погоду, і на дощі. Я читала в інтернеті про нього, це найбільш відповідний матеріал для меморіалу», – сказала дружина полеглого героя Катерина Редько.

За останній рік до концепції майбутнього меморіалу внесли чимало змін.

«Зокрема, відмовилися від символічної конструкції-тризуба, яка була розвернута в сторону країни-агресора. В нас не було заплановано стіни з іменами зниклих безвісти воїнів, переглянули просторові рішення та включили композицію ангела як завершальний акцент. Усі коригування стали результатом численних зустрічей та пропозицій родин полеглих захисників», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко.

Нині проєкт меморіалу виходить на фінальну стадію. За сприятливої погоди навесні планують розпочати будівельні роботи.