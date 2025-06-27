На могилах пропонують встановлювати бетонні хрести, як це буде на Меморіалі Героїв Личаківського цвинтаря

Львівська мерія пропонує єдиний стандарт облаштування поховань захисників на усіх цвинтарях громади. На могилах пропонують встановлювати бетонні козацькі хрести, як це передбачено проєктом Меморіалу Героїв України на Личаківському цвинтарі. Про це йшлося у четвер, 26 червня, під час зустрічі посадовців з родинами загиблих.

Як розповіли у львівській мерії, представники міста презентували бачення, як мають виглядати могили воїнів на цвинтарях у Львові та в приєднаних населених пунктах.



«Львів пропонує єдиний стандарт облаштування поховань захисників – незалежно від того, на якому цвинтарі вони поховані. Памʼятники виготовлятимуть коштом громади за вже затвердженим проєктом Меморіалу Героїв України. Саме такі хрести встановлять на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі», – розповіли в мерії.

Керівник виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко пояснив, що йдеться про ті могили, де ще не встановлені пам’ятники.

Пропонується пам’ятник у формі козацького хреста, виготовлений з бетону тераццо із вкрапленням мармуру, що стійкий до погодних умов і забруднень, не втрачає колір. Розміри – висота 140 см, ширина 90 см, довжина 170 см. Додаткові елементи – лампадки, вічнозелені рослини, QR-коди.

У центрі хреста буде металева плита з портретом воїна, вигравійованим на нержавіючому металі. Також зазначатимуть рід військ, звання, ім’я, роки життя, підрозділ і напис: «За Україну! За її волю!». Для нехристиянських поховань передбачена прямокутна форма пам’ятника з тими ж деталями.

Посадовці презентували родичам загиблих захисників, як мають виглядати могили воїнів (фото Романа Балука)

«Козацький хрест використовували в Україні з XVII-XVIII століття. Його відновлення підкреслює тяглість традиції військових поховань. Світлий камінь – символ військової честі у багатьох країнах світу: від Арлінґтона в США до Цвинтаря Орлят у Львові», – зазначили в мерії.

Як пояснили в мерії, родини можуть обрати і власний проєкт пам’ятника, але фінансування з міського бюджету передбачене лише для типового варіанту меморіалу. Місто обіцяє забезпечити догляд за могилами, оформленими за єдиним проєктом, у межах Львівської громади.

На могилах пропонують висаджувати вічнозелені насадження, які символізують живу пам’ять. Остаточне рішення – за родиною.

На кожній могилі може бути QR-код із посиланням на цифрову сторінку спогадів про захисника. «Це – рішення сучасного часу. Можливо, за 10 років технології зміняться, але вже зараз ми зберігаємо пам’ять у цифровій формі», – зазначив Євген Бойко.

Нагадаємо, місяць тому у Львові презентували фінальний проєкт військового Меморіалу Героїв на Личаківському цвинтарі, який майже рік вдосконалювали разом із рідними загиблих та з експертами.