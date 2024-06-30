Публікації з проросійськими наративами з’явились у BBC, The Guardian, CNN

Росія продовжує успішно популяризувати свої наративи у західних ЗМІ, зокрема підмінювати теми, викривлювати сприйняття своєї агресивної війни, щоб звинуватити у ній Україну. Останнім прикладом, на якому маніпулювали росіяни, стала ситуація в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив «Голос Америки» 29 червня.

Так низка оглядачів звернули увагу на висвітлення іноземними медіа удару американською зброєю по Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму у червні. Аналітики зауважують, що західні ЗМІ підхоплюють кремлівські цитати замість висвітлення суті подій російсько-української війни.

«Ураження, підтверджене Міністерством оборони України, дозволило ЗСУ знешкодити важливу військову складову системи супутникового зв'язку та навігації, що допомагала росіянам цілитися, зокрема, по цивільних цілях у мирних містах. Натомість низка провідних західних ЗМІ цитували російську сторону, яка наголошувала на постраждалих, які у момент ураження відпочивали на пляжах окупованого Росією українського півострова», – ідеться у матеріалі.

Зокрема публікації з проросійськими наративами з’явились у BBC, The Guardian, CNN.

При цьому німецький оглядач Юрген Наудітт зафіксував, що Росія змінює свої повідомлення, суперечачи самій собі. Спочатку Росія заявляла, що збила ракету ATACMS (силами своєї ППО прямо над кримським пляжем), але потім відмовилася від цієї версії та звинуватила Україну в навмисній атаці. За словами Наудітта, «одне правило завжди діє – росіяни завжди брешуть».

Фабіян Гоффманн, науковий співробітник Університету Осло в Норвегії та експерт з бойових ракет, звертає увагу журналістів на той факт, що кадри на відео «зовсім не схожі на цілеспрямований напад і дуже чітко видно, що це результат …перехоплення».

«Туристам пощастило, що лише кілька бомб M74 здетонували поблизу пляжу, більшість – у воді. Інакше це могла б бути кривава лазня», – сказав Гоффманн.

Журналіст чиказького WGN Radio Джо Ліндслі, показав у Х (Twitter), як англомовні ЗМІ, копіюючи російські заголовки, сконцентрувалися на втратах людей, що відпочивали на окупованій росіянами українській території. Замість того, щоб показати суть події: знешкодження стратегічного військового об'єкту, який давав змогу росіянам щоденно вбивати цивільних українців. Він наголошує – людей вбили залишки російської ППО, а не американська зброя, запущена українцями. При цьому, за словами журналіста, про постраждалих українців, яких росіяни навмисно вбивають у мирному Харкові, ці ЗМІ не згадують.

«Де заголовки про цивільних, убитих росіянами у Харкові тільки кілька днів тому? Де заголовки про успіхи українців у використанні точної американської зброї для ураження місць, звідки Росія атакує вільних людей?» – пише Джо Ліндслі.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії звинуватило українські сили в завданні удару за допомогою нібито далекобійних ракет ATACMS, озброєних касетними боєприпасами, по тимчасово окупованому Севастополю. Росіяни заявили про успішне збиття чотирьох ракет. Ще одна ракета, як стверджувало МО Росії, унаслідок удару російського перехоплювача ППО, відхилилася від траєкторії польоту та вибухнула. Уламки впали на прибережну зону зокрема. Окупаційна влада повідомила, що внаслідок удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Аналітики ISW писали, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Також 28 червня Міністерства оборони повідомило, що українці успішно уразили Центр космічного стеження та зв’язку окупантів, розташований поблизу міста Євпаторія, у селищі Заозерне.