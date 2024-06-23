Чотири ракети нібито збила російська ППО

У неділю, 23 червня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Міноборони Росії та місцева окупаційна влада заявили про атаку ракетами ATACMS на цивільну інфраструктуру міста.

За даними Міноборони Росії, близько 12:15 цивільну інфраструктуру Севастополя атакували за допомогою далекобійних ракет «ATACMS», «споряджених касетними бойовими частинами». Чотири ракети нібито збила російська ППО, утім одна з ракет відхилилася від траєкторії польоту, а її бойова частина буцімто підірвалася у повітрі над територією міста.

Уламки впали в прибережній зоні. Зокрема в районі пляжу «Учкуївка», району Любимівка, а також неподалік пансіонату «Лазур» загорівся ліс площею 150 м2. Також окупаційна влада повідомила про невелике займання житлового будинку у північній стороні міста.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що повітряну тривогу не включали. Під час атаки на пляжі було багато сімей з дітьми.

Губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що відомо про трьох загиблих. У МОЗ Росії повідомили, що кількість постраждалих зросла до 124. Серед постраждалих 27 дітей, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

У телеграм-каналах зокрема повідомили, що серед загиблих 9-річна донька заступника мера Магадана Алєга Авєрьянова, який підтримав окупацію Криму.

У російському Міноборони заявили, що «відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителях Севастополя несе передусім Вашингтон, який надав цю зброю Україні, а також київський режим, з території якого цей удар було завдано».

Українська сторона не коментувала звинувачення в атаці.

Станом на 19:10 було відомо про п’ятьох загиблих в Севастополі, серед них троє дітей.

До слова, 7 червня про атаку ATACMS та масовані вибухи заявили в Луганську. Місцеві Telegram-канали заявили про влучання у багатоповерхові будинки. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що під обстрілом опинилася південна та східна частина Луганська. У вказаному місці знаходяться колишні казарми льотного училища, летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону, якою російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад. Окрім того, голова ОВА повідомив про влучання у місцеву нафтобазу.