Влада Росії заохочувала російський туризм до окупованого Криму під час війни

Російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після заяв росіян про атаку на Севастополь, ідеться у звіті ISW за 23 червня.

Як зауважили аналітики, опубліковані кадри та зображення свідчать про те, що росіяни розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фахівці ISW підкреслюють, що російські мілітарні блогери розкритикували Міноборони Росії та російську окупаційну владу в Криму за те, що вони «не змогли запобігти удару та достатньо захистити цивільне населення Росії». Росіяни критикували владу за те, що вона не використовувала сирени повітряної тривоги, щоб попередити цивільних осіб.

«Російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму під час війни, в той час, як російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий район», – зазначають аналітики.

В ISW кажуть, що Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, коли її військове командування «не уникає розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них».

До слова, 23 червня Міноборони Росії звинуватило українські сили в завданні удару за допомогою нібито далекобійних ракет ATACMS, озброєних касетними боєприпасами, по тимчасово окупованому Севастополю. Росіяни заявили про успішне збиття чотирьох ракет. Ще одна ракета, як стверджувало МО Росії, унаслідок удару російського перехоплювача ППО, відхилилася від траєкторії польоту та вибухнула. Уламки впали на прибережну зону зокрема. Окупаційна влада повідомила, що внаслідок удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Українські військові не підтвердили й не спростували завдання ударів по Севастополю.