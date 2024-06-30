Карти передадуть музеям на Рівненщині, Волині та Житомирщині

На Рівненщині планують створити мандрівну карту туристичним маршрутом Via Regia для незрячих. Її можна буде прочитати з допомогою рук та почути в аудіосупроводі. Кожен об’єкт на мапі доповнюватиметься легендами. Про це розповіли голова правління ГО «Регіональний центр розвитку ”Тріада”» Тетяна Кушнір та керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області Петро Поліщук, пише «Суспільне» у неділю, 30 червня.

Зі слів Тетяни Кушнір, проєкт «Via Regia на дотик» реалізовуватимуть за підтримки Українського культурного фонду. Це буде візуалізація найстарішого та найдовшого сухопутного зв'язку між Східною і Західною Європою, який ще називають Королівським шляхом. На карті позначать 12 об'єктів, про які можна буде прочитати на дотик. Серед восьми країн, які позначені на маршруті, є також і Україна.

«Ця дорога насправді існує і до сьогодні. Це транспортний коридор Е40. Сьогодні цей шлях має концептуальне та навіть філософське навантаження. На ньому будувалися різноманітні замки, фортеці в цьому була потреба. Ці локації існують до сьогодні, вони мають культурну, архітектурну та історичну цінність і в Європі, і в Україні», – розповіла Тетяна Кушнір.

Як зазначила Тетяна Кушнір, рельєфна карта матиме розмір 90 см на 150 см, також вона буде в специфічних кольорах, щоб слабозорі могли все побачити та відчути. Окрім карти автори планують розробити й атлас, на якому об'єкти будуть більшими та з текстом шрифтом Брайля.

«Можна буде провести пальцем і подивитися, куди шлях повертав, які об'єкти, в якій локації. Також буде легенда — ці 12 об'єктів прописані, де вони знаходяться, як правильно називаються. Буде QR-код, за яким можна буде перейти на наш сайт і послухати про ці об'єкти історичні та описові довідки», — додав Петро Поліщук.

Презентацію уже готових карт планують провести восени. Карти в п'яти екземплярах передадуть музеям на Рівненщині, Волині та Житомирщині.

Нагадаємо, Via Regia або Королівський шлях – це назва найстарішого та найдовшого сухопутного зв'язку між Східною і Західною Європою. Він існує вже понад 2000 років і поєднує вісім європейських держав і проходить через території сучасних України, Білорусі, Литви, Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції та Іспанії. У ширшому розумінні це позначення певного типу доріг, які у середньовічній Європі підпорядковувалися безпосередньо королям та були під їх особливим захистом. Зараз цей шлях існує як європейський транспортний коридор E40. Туристи знають шлях Via Regia як «Шлях святого Якова», або шлях до Сантьяго [Camino de Santiago] – паломницьку дорогу до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела, головна частина якої пролягає Північною Іспанією.