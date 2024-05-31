Проект передбачає підвищення перонів та встановлення ліфтів, а також реставрацію тунелів

У п’ятницю, 31 травня, у Львові відбулась презентація проекту з реконструкції головного залізничного вокзалу. Його планують зробити повністю безбар’єрним для маломобільних людей. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Проект реконструкції вокзалу передбачає підвищення перонів та встановлення ліфтів, а також реставрацію тунелів для безперешкодного та комфортного доступу до платформ та поїздів.

«Пропонується такий план дій щодо реконструкції львівського вокзалу: підвищити три з п'яти перонів на 1 метр 10 сантиметрів. Ця висота відповідає стандартній висоті платформи сучасних поїздів, що значно спростить посадку та висадку пасажирів, людей з обмеженими можливостями. Встановити по три ліфти на кожному з трьох перонів. Це забезпечить безперешкодний доступ до платформ з усіх виходів та тунелів вокзалу, значно полегшуючи пересування пасажирів з інвалідністю, батьків з візками, людей похилого віку та пасажирів з важким багажем», – зазначив керівник проекту «Безбарʼєрна залізниця» Ярема Дуль.

Переглянути повну презентацію проекту можна за посиланням.

За два роки повномасштабного вторгнення кількість українців з інвалідністю зросла орієнтовно на 450 тисяч. Зокрема, торік «Укрзалізниця» стала учасницею спільноти «Бізнес без барʼєрів», обʼєднаної навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ініціатива спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців.

Фото ЛОВА

«Цей проект дуже важливий, і важливо втілити його саме зараз, бо вокзал у Львові – другий за пасажиропотоком в Україні. Це – ворота у Львівську область, і крізь них щодня прибувають вимушені переселенці, зокрема люди з інвалідністю та старшого віку, які потребують додаткової допомоги, тому наші волонтери медико-психологічної допомоги ️змушені докладати великих зусиль, щоб зустріти та провести їх по території. Приїжджають вагітні, батьки з маленькими дітьми, наші воїни – на лікування та реабілітацію. Прибувають міжнародні рейси. Для комфорту всіх людей вокзал має стати безбарʼєрним», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

В «Укрзалізниці» сподіваються залучити на втілення ідеї грантові кошти. Реалізація, попередньо, займе від трьох до п’яти років. Відбуватиметься це у кілька черг, щоб вокзал не припиняв приймати пасажирів.

У міській раді додали, що реконструкцію львівського вокзалу можуть розпочати наступного року, до цього часу необхідно оголосити тендер, виготовити проект та отримати всі дозволи на роботи, адже будівля вокзалу є пам’яткою архітектури. Реконструкція не перешкоджатиме роботі вокзалу.

«Ще далеко до війни ми провели реконструкцію площі Двірцевої. І я вірю, що Укрзалізниця йде тією ж дорогою. І ця прекрасна споруда, яка є пам’яткою архітектури, стане максимально доступною. Тому що люди, які віддавали своє здоров’я за нас з вами, які є на кріслах колісних, які не мають можливості пересуватися всюди, куди б вони хотіли, потребують доступності. І не через рік, не через два, а сьогодні. Це питання про гідність», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої біля головного вокзалу Львова та капітальний ремонт вул. Чернівецької тривали у 2019-2020 роках. Площа стала пішохідною, трамвайні платформи змістили ближче до вокзалу, там облаштували нові безбар’єрні зупинки. Пішохідна зона з площі Двірцевої з’єднується з центральною пішохідною алеєю на вул. Чернівецькій. Площа Двірцева стала першим безбар’єрним громадським простором.