З 1 червня у швидкісних потягах «Укрзалізниці» оновиться меню
Замість кафе WOG на бортах швидкісних поїздів з'явиться Ray AB cafe з новим меню на 33 позиції
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З суботи, 1 червня, у швидкісних поїздах «Укрзалізниці» розшириться меню бортових кафе. Меню від компанії Ray AB cafe, яка замінить WOG cafe складатиметься з 33 позицій, дві з яких мона одразу замовити під час придбання квитка на потяг, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у п’ятницю, 31 травня.
З 1 червня за бортові обіди відповідатиме Ray AB cafe, яка перемогла конкурс від «Укрзалізниці». Компанія має багаторічний досвід шкільного харчування та замінить кафе від компанії WOG.
Зауважимо, обіди з оновленого меню можна придбати лише на швидкісних потягах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».
Що буде в новому меню «Укрзалізниці»
У додатку «Укрзалізниці» разом із квитком на швидкісний потяг вже можна придбати два нові ланчбокси:
- ланч з рибою та булгуром;
- ланч з куркою карі та рисом.
Вартість ланчбоксів у вагонах «Інтерсіті» становить 135 грн.
Повного переліку страв у Ray AB cafe «Укрзалізниця» наразі не оприлюднила, проте анонсувала збільшення меню у бортових кафе до 33 позицій. Серед них будуть:
- дитячі обіди;
- веганські бургери;
- рибні обіди;
- круасани;
- хот-доги;
- сирники;
- кава та чай.
У прес-службі компанії подякували за багаторічну співпрацю WOG cafe та закликала пасажирів залишати відгуки на нове меню через додаток, за допомогою месенджерів та QR-кодів для відгуків у вагонах.