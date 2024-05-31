Дві нові позиції меню вже можна замовити під час придбання квитків

З суботи, 1 червня, у швидкісних поїздах «Укрзалізниці» розшириться меню бортових кафе. Меню від компанії Ray AB cafe, яка замінить WOG cafe складатиметься з 33 позицій, дві з яких мона одразу замовити під час придбання квитка на потяг, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у п’ятницю, 31 травня.

З 1 червня за бортові обіди відповідатиме Ray AB cafe, яка перемогла конкурс від «Укрзалізниці». Компанія має багаторічний досвід шкільного харчування та замінить кафе від компанії WOG.

Зауважимо, обіди з оновленого меню можна придбати лише на швидкісних потягах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

Що буде в новому меню «Укрзалізниці»

У додатку «Укрзалізниці» разом із квитком на швидкісний потяг вже можна придбати два нові ланчбокси:

ланч з рибою та булгуром;

ланч з куркою карі та рисом.

Вартість ланчбоксів у вагонах «Інтерсіті» становить 135 грн.

Повного переліку страв у Ray AB cafe «Укрзалізниця» наразі не оприлюднила, проте анонсувала збільшення меню у бортових кафе до 33 позицій. Серед них будуть:

дитячі обіди;

веганські бургери;

рибні обіди;

круасани;

хот-доги;

сирники;

кава та чай.

У прес-службі компанії подякували за багаторічну співпрацю WOG cafe та закликала пасажирів залишати відгуки на нове меню через додаток, за допомогою месенджерів та QR-кодів для відгуків у вагонах.