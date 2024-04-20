«Укрзалізниця» запустить з Києва до Львова двоповерховий поїзд Škoda
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Його запустять замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai
На великодній вікенд до Львова з Києва курсуватиме двоповерховий потяг Škoda. Про це у суботу, 20 квітня, повідомили в «Укрзалізниці».
«На великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Škoda», –йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Також «Укрзалізниця» призначить додаткові рейси поїзда №777 Київ – Львів на 4 та 5 травня. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться у продаж поступово протягом найближчих днів.
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