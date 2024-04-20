Його запустять замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai

На великодній вікенд до Львова з Києва курсуватиме двоповерховий потяг Škoda. Про це у суботу, 20 квітня, повідомили в «Укрзалізниці».

«На великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Škoda», –йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Також «Укрзалізниця» призначить додаткові рейси поїзда №777 Київ – Львів на 4 та 5 травня. Додаткові квитки до Львова з'являтимуться у продаж поступово протягом найближчих днів.