На вокзалі облаштують ліфти до кожної платформи

«Укрзалізниця» проведе реконструкцію львівського залізничного вокзалу, в межах якої облаштує ліфти до кожного перону та збільшать висоту самих перонів. Відповідні містобудівні умови та обмеження видало управління архітектури та урбаністики Львівської міськради.

Як повідомили під час засідання виконавчого комітету 5 березня, в межах реконструкції до кожного перону облаштують по три ліфти до кожної платформи, а також збільшать висоту самих платформ.

Візуалізація abmk

Таким чином залізничний вокзал пристосують для потреб маломобільних людей. Проект реконструкції перонів розробила львівська архітектурна студія abmk.

Додамо, що востаннє будівлю залізничного вокзалу ремонтували у 2003 році, до сторіччя будівництва.