У центрі «Джерело» послугу супроводу під час інклюзивного навчання отримують 11 дітей

У центрі «Джерело» розвивають послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання. Йдеться про помічника, який допомагає дитині, зокрема, у пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі. У центрі «Джерело» послугу супроводу під час інклюзивного навчання отримують 11 дітей. Про це у вівторок, 27 лютого, повідомили у Львівській міській раді.

«Це означає, що під час перебування у школах учнів супроводжують працівники, які пройшли базовий курс підготовки і виконують роль асистента дитини. Оскільки кожна дитина є унікальною, проводиться оцінювання потреб дитини, складається індивідуальний план надання послуги. Це може бути допомога у пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, допомога під час перебування на перерві, прогулянці, екскурсії», – пояснила завідувачка відділення підвищення кваліфікації та супроводу під час інклюзивного навчання центру «Джерело» Тетяна Костик.

Також асистент дитини має, у разі потреби, захищати права учня у школі, наприклад, не допустити або повідомити про булінг.

Восьмирічна Ліда навчається у загальноосвітній школі №50 у Львові в інклюзивному класі. Завдяки послузі супроводу під час інклюзивного навчання, що надає центр соціальних послуг «Джерело», дитина веде активний спосіб життя, розвивається та має друзів серед однолітків.

«Школи дуже часто не є адаптовані для дітей з особливими освітніми потребами, але за допомогою асистента дитини, процес навчання є легшим. Ліда та Соломія працюють в тандемі, тож мені це дуже подобається», – розповіла мама дівчинки.

Послуга супроводу під час інклюзивного навчання є базовою і передбачена законом України «Про соціальні послуги». Сім’я, де зростає дитина з труднощами розвитку, має звернутися до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), де психолого-педагогічна команда здійснить оцінювання можливостей дитини та надасть висновок: чи потрібен їй персональний асистент. Після цього батьки можуть звернутися у районний відділ соціального захисту, щоб отримати рішення на послугу.

Черговий курс підготовки асистентів дитини у «Джерелі» розпочнеться у березні, тож ще є час записатися. Стати асистентом дитини можуть як батьки, родичі, опікуни, так і соціальний робітник чи фізична особа. Упродовж тижня фахівці центру допоможуть отримати базові знання та навички, які потрібні, щоб здійснювати супровід дитини з особливими освітніми потребами під час інклюзивного навчання.

Щоб пройти навчання на асистента дитини потрібно звернутися у контакт-центр «Джерела» за телефоном: 097 400 22 88 або прийти за адресою: просп. Червоної Калини, 66 (Сихівська районна адміністрація). Курс – безплатний. Пройти навчання можуть лише ті люди, які зареєстровані у Львівській громаді.

Нагадаємо, восени 2023 року у Львові запрацював міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело». Він об’єднав соціальних працівників з п’яти установ, щоб ще ефективніше допомагати тим, хто перебуває у скруті і потребує соціальної, психологічної, інформаційної та юридичної підтримки, як-от одинокі жінки з дітьми, малозабезпечені сім'ї, самотні старенькі, люди з інвалідністю, бездомні та інші.