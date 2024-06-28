Будинок дитини «Любисток» на вул. Комаринця є одним із найдавніших притулків у Львові

Львівська облрада на засіданні у п’ятницю, 28 червня, ухвалила рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям». Новий центр створять на базі двох львівських дитячих будинків «Любисток» та «Мальви». Рішення без обговорення підтримали 47 депутатів.

Зараз у будинках дитини «Любисток», що на вул. Комаринця, 2а, та «Мальви», що на вул. Антоновича, 117, перебувають понад 100 дітей, зокрема, 35 дітей з інвалідністю, у тому числі з важкими патологіями. Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям створять, об’єднавши ці дві заклади, він діятиме в приміщенні на вул. Комаринця.

Керівниця департаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська на засіданні профільної комісії повідомляла, що на функціонування згаданих двох будинків дитини необхідно 70 млн грн, а таких державних субвенцій в наступному році не передбачено.

«У випадку перетворення будинків у центр реабілітаційної й паліативної допомоги та підписання пакетів медичних послуг, вони зможуть законтрактуватися та фінансуватися Національною службою здоров'я України. Якщо будинки об'єднаються в одну юридичну особу, їм буде легше претендувати на більшу кількість пакетів від НСЗУ», – аргументувала Наталія Літвінська.

Також центр зможе набрати нових фахівців, закупити додаткове спеціалізоване та медичне обладнання та покращити доступність будівель. Досвід перетворення і функціонування центру на базі колишніх будинків дитини обласні чиновники переймали у Сваляви.