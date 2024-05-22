Клініка працює на вул. Панаса Мирного, 24а у Львові

Український католицький університет відкрив у Львові медичну клініку, де працюватимуть медики з пацієнтами, а також проходитимуть стажування студенти.

Як повідомила прес-служба УКУ, медклініку відкрили в середу, 22 травня, на першому поверсі бізнес-центру на вул. Панаса Мирного, 24а.

«Медична клініка УКУ стане освітньо-практичним хабом, де фахівці надаватимуть кваліфіковану допомогу пацієнтам, а також базою для практики студентів факультету наук про здоровʼя. Майбутні фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи здобуватимуть практичні знання, аби найкраще послужити Україні», – повідомили в університеті.

За словами проректорки УКУ Наталки Климовської, ідея створити медичну клініку виникла разом із відкриттям магістерської програми з фізичної терапії та ерготерапії. Тоді створили проектну групу, яка кілька років вивчала досвід медичних закладів при університетах у всьому світі і виробила власну модель.

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«Початок повномасштабного вторгнення та нові виклики війни спонукали УКУ переосмислити ідею створення медичної установи, розширити меню послуг для громади і більше уваги сконцентрувати на зціленні ран війни – реабілітації, ерготерапії, психологічній підтримці ветеранів та постраждалих від військових дій. Ми маємо багато запитів від іноземних університетів, щоб разом проводити наукові дослідження на базі клініки, співпрацюємо зі спілкою UMANA (Ukrainian Medical Association of North America) щодо партнерських лікарських консультацій та обміну досвідом, плануємо проводити навчання для українських лікарів, щоб впроваджувати найновіші підходи та технології у медичну практику», – зазначила Наталка Климовська.

Раніше повідомлялось, що основними напрямками роботи клініки стануть:

сімейна медицина (первинна медицина, яка забезпечує консультації, діагностику та терапевтичне лікування);

психологічна допомога: фахівці закладу реалізовуватимуть проекти з ментального здоров’я та проводитимуть комплексну психологічну терапію;

фізична терапія та ерготерапія: вторинна реабілітація для ветеранів війни та цивільних, які потребують відновлення фізичної активності після травмувань чи перенесених захворювань.

У клініці УКУ працюватимуть такі вузькі спеціалісти, як терапевт, отоларинголог, аудіолог, травматолог, невропатолог, кардіолог.