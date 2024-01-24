Керівник Офісу у справах ветеранів та їх родин Павло Коваль

Український католицький університет створить Офіс у справах ветеранів та їхніх родин, який надаватиме підтримку військовим, які повертаються з війни. Зокрема, ветерани та ветеранки зможуть отримати юридичну, психологічну, соціальну та медичну допомогу. До Офісу також зможуть звертатися рідні військовослужбовців. Очолить центр ветеран Павло Коваль.

«Нашим завдання є створення програм для сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя. Наші захисники заслуговують, щоб після повернення з фронту вони могли не просто вести повноцінне мирне життя, а й брали на себе відповідальність за громаду, ставали суспільними провідниками», – розповів ректор УКУ Тарас Добко.

Зазначимо, що керівник Офісу Павло Коваль має шестирічний досвід роботи в громадському секторі. З початку повномасштабного вторгнення чоловік впродовж 16 місяців був у лавах 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ. Після поранення його звільнили зі служби за станом здоров'я. Військовий розповідає, що наразі УКУ напрацьовує стратегії роботи на наступні 7 років.

«Для початку нам важливо розпочати роботу на рівні УКУ – створити ветеранську спільноту, де їх зрозуміють, підтримають і вони почуватимуться комфортно. Під "комфортом" я маю на увазі врахування потреб самих ветеранів. Це стосується як створення інклюзивного простору, так і доступу до різних ресурсів університету», – говорить Павло Коваль.

Офіс працюватиме у Центрі Шептицького (кабінет 528), що у Львові на вулиці Стрийській, 29А. Серед основних напрямків роботи Офісу у справах ветеранів та їхніх родин буде:

надання освітніх можливостей для ветеранів та членів їхніх сімей, для родин полеглих захисників і захисниць;

формування університетської спільноти ветеранів;

супровід та допомога в організації навчання для ветеранів;

співпраця з університетами на міжнародному рівні, які мають досвід роботи з ветеранами та їхніми родинами.

Нагадаємо, що в УКУ створять медичну клініку, тому ветерани також зможуть отримувати медичну допомогу, реабілітацію та фізичну терапію.