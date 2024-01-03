Одне з основних завдань - навчити пацієнтів дбати про своє здоров'я, вчасно реагувати на зміни в організмі

Український католицький університет відкриває у Львові медичну клініку, яка стане освітньо-практичним хабом. У ній надаватимуть кваліфіковану допомогу пацієнтам, а також заклад стане базою для підготовки майбутніх працівників медичної галузі, повідомила 3 січня прес-служба УКУ.

За словами Наталки Климовської, проректорки з розвитку та комунікацій, основними напрямками роботи клініки стануть:

сімейна медицина (первинна медицина, яка забезпечує консультації, діагностику та терапевтичне лікування);

психологічна допомога: фахівці закладу реалізовуватимуть проекти з ментального здоров’я та проводитимуть комплексну психологічну терапію;

фізична терапія та ерготерапія: вторинна реабілітація для ветеранів війни та цивільних, які потребують відновлення фізичної активності після травмувань чи перенесених захворювань.

«Хочемо переосмислити Факультет наук про здоров’я навколо теми реабілітації, спрямованої на зцілення людського тіла, душі та реінтеграцію людини в суспільне життя. Наш факультет планує переорієнтувати підготовку соціальних працівників за принципом кейс-менеджерів воєнного часу. Наші психологи активно працюють над реформою системи надання послуг з психічного здоров’я і підготовки фахівців для надання таких послуг на рівні місцевих громад», – каже ректор УКУ Тарас Добко.

Проект клініки УКУ є частиною Стратегії розвитку Українського католицького університету 2030.

Очолить медичну клініку УКУ Оксана Ковальська — лікарка-терапевтка, кардіологиня, досвідчена керівниця та менеджерка в галузі охорони здоров’я, волонтерка, яка має 15-річний досвід медичної практики, зокрема з іноземними медичними установами та пацієнтами.

За її словами, серед завдань, які стоять перед клінікою, – надання первинної медичної допомоги та навчання пацієнтів вчасно реагувати на зміни в організмі. Тут планують вести освітньо-просвітницьку роботу, залучати лікарів до тренінгів, навчальних лекцій. Скажімо, педіатр вестиме курс про материнство і грудне вигодовування, інфекціоніст читатиме лекції про профілактику інфекційних захворювань та вакцинацію. У клініці також працюватиме нутриціолог зі США, який вестиме курс про здорове харчування.

У клініці УКУ працюватимуть такі вузькі спеціалісти: терапевт, отоларинголог, аудіолог, травматолог, невропатолог, кардіолог. Діагностику проводитимуть за допомогою сучасного обладнання та інноваційних підходів у медицині, залучатимуть провідних фахівців. Один з перспективних напрямів — аудіологія, раннє виявлення порушень слуху внаслідок хвороби чи травмувань/контузії.

Медична клініка стане практичною базою навчання студентів факультету наук про здоров’я, що діє в структурі університету з вересня 2016 року. Залучення студентів до медичної практики сприятиме підвищенню професійного рівня майбутніх спеціалістів і набуття ними практичного досвіду.

Медичний центр також надаватиме ряд спеціалізованих послуг, зокрема проведення клінічних досліджень та забезпечення міжнародної евакуації пацієнтів.

Відкриття медичної клініки УКУ заплановане навесні 2024 року. Клініка працюватиме на вул. Панаса Мирного, неподалік від університетського містечка УКУ.