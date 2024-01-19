Керівниця медичного батальйону "Ульф" Аліна Михайлова і засновниця Асоціаціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко

У п’ятницю, 19 січня, у Львові відбулося вручення нагороди за моральне, духовне та етичне лідерство «Світло справедливості» від Українського католицького університету. Лауретками стали громадські діячки Аліна Михайлова та Катерина Прокопенко.

Лауреаток обирала Капітула нагороди, а затверджувала Українська католицька освітня фундація. Цього року лауреатів обирали серед спільноти рятівників, які засвідчили свою відданість та героїзм, захищаючи та рятуючи життя інших, та є прикладом щоденної жертовності.

Аліна Михайлова та Катерина Прокопенко отримали унікальні кришталеві статуетки та розділять між собою грошову винагороду у 12 тис. канадських доларів (приблизно 334 тис. грн).

29-річна Аліна Михайлова – волонтерка, депутатка Київської міської ради IX скликання, керівниця медичної служби «Ульф» механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». Дівчина героя України Дмитра Коцюбайла з позивним «да Вінчі», командира батальйону «Вовки Да Вінчі», який загинув у березні 2023 року в боях під Бахмутом.

Медичну службу «Ульф» Аліна Михайлова заснувала у червні 2017 року і керувала нею до вересня 2019 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона мобілізувалась до ЗСУ і повернулась до свого підрозділу.

У 2022 році Аліна Михайлова увійшла до списку «30 до 30: обличчя майбутнього» від Forbes Україна, а у 2023 році – в рейтинг визначних лідерів сучасності в категорії «Захисники» від видання «Українська правда».

Також Аліна Михайлова має медаль «Захиснику Вітчизни» (2014), Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2019) та Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2023).

29-річна Катерина Прокопенко – засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі», громадська активістка, волонтерка, дружина командира «Азову» Дениса Прокопенка («Редіса»).

Співзасновник премії владика Борис Ґудзяк зазначає, що нагорода «Світло Справедливості» також є відзнакою усієї галузі, яку представляють лауреати, ідеться на сайті нагороди.

Довідково. Нагорода «Світло справедливості» заснована у 2010 році з ініціативи канадійки українського походження Анастасії Шкільник на честь її батька доктора Михайла Шкільника, юриста, громадського і політичного діяча часів визвольного руху в Україні 1917-1920 років. Співзасновником премії став тодішній ректор УКУ Борис Гудзяк.

Щороку нагороду вручають представникам різних сфер: правозахисникам, активістам, медикам, волонтерам, військовим. Свого часу лауреатами стали правозахисники Лариса Заливна й Мустафа Джемілєв; медики, які рятували людські життя під час пандемії коронавірусу, Іван Венжинович (посмертно) й Ольга Мартиненко; активіст у галузі довкілля Дмитро Карабчук; журналістка-розслідувачка Наталія Седлецька; волонтери Тарас Чмут і Марія Берлінська. Першим лауреатом у 2010 році став шістдесятник Євген Сверстюк.

Член Капітули премії Мирослав Маринович так пояснює місію відзнаки за моральне, духовне та етичне лідерство:

«Людський птах літає впевнено тоді, коли опирається на два крила – на розум і на віру. Коли говоримо про віру, ідеться про моральні цінності як ще одну опору для людини. Саме цінності формують спосіб, у який людина ухвалює рішення. А духовні цінності – це ниточка, за допомогою якої можна вийти з лабіринту людських проблем».

Нагорода «Світло Справедливості» покликана привернути увагу до ціннісного лідерства в Україні, до важливості моральних принципів та популяризації прикладів такого лідерства в українському суспільстві.