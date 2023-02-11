Тарас Чмут і Марія Берлінська займаються високотехнологічною допомогою ЗСУ

Засновник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут і засновниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська стали лауреатами «Світло справедливості», заснованої у 2010 році для привернення уваги до ціннісного лідерства і важливості моральних принципів. Про це повідомляє прес-центр УКУ.

Нагородження відбулося у «Центрі Шептицього». За словами організаторів, цього року лауреатів обирали серед спільноти волонтерів, які наближають перемогу України у війні з Росією та є прикладом щоденної жертовності.

Член капітули «Світло Справедливості», проректор УКУ Мирослав Маринович зазначив, що премію за моральне лідерство слід було присудити всьому українському народові.

«Якщо ж подивитися прицільніше, то найбільше Україну тримають саме дві групи: наші воїни і наші волонтери. Для нагороди цього року капітула вибрала саме волонтерів. Їхня діяльність має найвищу євангельську мотивацію: “Я був на фронті і ви прийшли до мене”. Такий крок має найбільшу вартість. Чимало волонтерів за своє свідчення заплатили життям», – сказав Мирослав Маринович.

Під час заходу також традиційно вручили стипендію «Світло Справедливості» студентові УКУ за активну громадську позицію. Лауреатом стипендії став Євген Брашко, студент 1-го курсу магістерської програми з управління неприбутковими організаціями. Він живе в Мирнограді Донецької області, є головою ГО «Штука» і комунікаційним менеджером проекту «Ветерани будують».