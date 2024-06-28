26-річний музикант зазначив, що згодом розповість про службу у війську

26-річний український музикант-мультиінструменталіст, сопілкар гурту KAZKA Дмитро Мазуряк мобілізувався до лав ЗСУ та вже пройшов навчання. Про це він повідомив у своєму Instagram у п’ятницю, 28 червня.

Дмитро Мазуряк привітав підписників з Днем Конституції й розповів, що вже другий місяць служить у Збройних силах.

«З Днем Конституції. Стаття 65. Конституції України: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону». Вже другий місяць я в Збройних силах України. Пройшов навчання», – ідеться у повідомленні.

Мазуряк також зазначив, що згодом розповість про службу у війську. Він додав, що поки не знає, чи зможе виступати з гуртом на концертах.

Зазначимо, що 26-річний Дмитро Мазуряк народився в селі Іспас Вижницького району на Буковині. Він грає на більш ніж 30 музичних інструментах, зокрема на сопілці, трембіті, дримбі, бубні. У 2014 році Дмитро вступив до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель музики». Грав у ансамблях «Громиця» та «Королівна», в етнопопгурті PATSYKI Z FRANEKA. У 2018 році став учасником гурту KAZKA. З 2017 року Мазуряк працює в музеї Івана Гончара. Також колекціонує народні музичні інструменти та має їх понад п'ятдесят. Дмитро Мазуряк організовує святкування Маланки в рідному селі Іспас.