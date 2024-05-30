Під час війни гурт продовжує випускати пісні й займатись волонтеством

36-річний музикант та письменник Сергій «Колос» Мартинюк мобілізувався до Сил оборони України. Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Instagram у четвер, 30 травня.

«Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку!» – написав співак.

Довідка

Сергій «Колос» Мартинюк народився 28 грудня 1987 року в місті Дубно, що на Рівненщині. Закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в Луцьку за спеціальністю «Політологія».

Свої перші авторські матеріали Сергій опублікував у 2003 році на сторінках дубенського тижневика «Дзеркало +». З 2004 по 2009 рік активно займався громадською діяльністю, був учасником Помаранчевої революції, головним редактором локальних молодіжних видань в Луцьку та їх активним дописувачем.

У 2007 році став ідейним натхненником та одним зі співорганізаторів музичного фестивалю «Бандерштат», по сьогодні артист є артдиректором заходу.

У 2009 році разом з Андрієм Олексюком, який на той час був басистом луцького гурту «В.О.Д.А.», створив музичний гурт «Фіолет», один із найпопулярніших поп-рок колективів країни.

Сергій Мартинюк є автором романів «Капітан Смуток», «Король дощу», «Рок-н-рол», збірки віршів «Реп'яхи». На початку 2024 року у видавництві «Наш Формат» вийшов друком його роман «Кушмарджак».

З початку війни музичний колектив «Фіолет» почав організовувати концерти на підтримку ЗСУ. Також гурт допоміг цілій групі шанувальників переселитися на захід України.