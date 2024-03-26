Остап Українець 26 березня повідомив, що мобілізувався до ЗСУ

Український письменник та перекладач Остап Українець у вівторок, 26 березня, повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України та перебуває у навчальному центрі. Поки невідомо, в якій саме частині служитиме письменник.

«Вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в "Гуманітарці" лишилася тільки Катря [перекладачка Катерина Дудка]. На ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, вони не робитимуться», – написав письменник.

Зазначимо, що 29-річний Остап Українець мешкає в Івано-Франківську. Він є автором романів «Канцелярія хрестових походів», «Дискордія», «Малхут», «Транс». Остап Українець перекладав українською Говарда Лавкрафта, Девіда Мітчелла, Щепана Твардоха тощо. Також Українець є засновником та одним з авторів YouTube-каналу «Твоя підпільна гуманітарка», який популяризує гуманітарні науки. Ще один автор каналу, 28-річний письменник та перекладач Євген Лір з Мелітополя, у січні 2024 року також мобілізувався до війська. У межах «Твоєї підпільної гуманітарки» команда у 2021 році заснувала однойменне видавництво, яке спеціалізується на класиці гуманітаристики й науково-популярній літературі.

Нагадаємо, що у понеділок, 25 березня, письменник Сергій Жадан повідомив, що мобілізується до Нацгвардії. Він приєднається до бригади «Хартія».