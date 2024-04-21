Олексій Шкробинець закликав усіх до персональної відповідальності

Український відеоблогер Олексій Шкробинець, більш відомий широкому загалу як автор YouTube-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон, повідомив про вступ до лав Збройних сил України. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram у неділю, 21 квітня.

«Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо як ви вже зрозуміли… я подався до лав ЗСУ!.. Останнє відео на цьому каналі було про персональну відповідальність і я своїм прикладом хочу показати, що її повинні брати всі. В тому чи іншому вигляді», – написав він.

фото Олексія Шкробинця

«Я вважаю, що якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада, якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти», – написав блогер.

Зазначимо, що YouTube-канал Geek Journal спеціалізується на оглядах українських та світових фільмів, а також обговоренні актуальних новин. Станом на 21 квітня 2024 року на нього підписано 364 тис. користувачів. Відео набирають від кількох десятків тисяч до мільйона переглядів.