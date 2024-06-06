Наразі Сергій Жадан проходить вишкіл

Відомий український письменник та музикант Сергій Жадан мобілізувався до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Про це він повідомив у четвер, 6 червня, у Facebook.

За словами письменника, наразі він проходить вишкіл, після чого зможе виконувати бойові завдання.

«Вступив до лав 13-ї бригади НГУ “Хартія”. Проходжу вишкіл. Служу українському народу», – написав Сергій Жадан у Facebook.

Також про мобілізацію до лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» повідомивповідомив інший учасник гурту Жадан і Собаки Євген Турчинов. Він також наразі проходить вишкіл.

49-річний Сергій Жадан – один з найпопулярніших українських письменників, музикант, лідер гурту «Жадан і собаки» та проєкту «Лінія Маннергейма». З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Він є лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення», шведської премії імені Курта Тухольського, премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

У березні 2024 року в ефірі національного марафону «Єдині новини» Сергій Жадан заявив про свою мобілізацію.