Віталія Куколя звинувачують у незаконному виготовлені зброї, за яке передбачається до семи років тюрми

У Сумській області прокуратура розглядає справу щодо місцевого мешканця, який виготовляв зброю для захисту свого села на початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка звинувачують у незаконному виготовленні зброї, повідомило «Суспільне». На ситуацію відреагував у п’ятницю, 28 червня, омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що чоловік діяв у межах закону.

За даними слідства, Віталій Куколь, який мешкає у селі Кам’янка на Сумщині, незаконно виготовляв вибухівку та стрілецьку зброю. Сам чоловік у залі суду заявив, що робив це, готуючись до нападу росіян на початку повномасштабного вторгнення.

Восени 2023 року «Суспільне» розповіло історію Віталія Куколя – чоловік повідомив, що власноруч виготовляв вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою. Крім того, чоловік допомагав рятуватися людям з окупації та співпрацював 93 ОМБ «Холодний Яр».

Сам Віталій Куколь не визнав своєї провини у суді.

На справу Віталія Куколя відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який заявив, що чоловік створив зброю для захисту себе та односельців. На думку омбудсмена, Віталій Куколь діяв в межах закону.

«Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних. Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти», – повідомив Дмитро Лубінець.

Наступне судове засідання призначили на 22 серпня. Якщо прокуратура доведе його провину, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Зазначимо, справу розглядає Олександр Огієнко, який обійняв посаду судді Тростянецького суду у вересні 2021 року. Строк його роботи суддею, за даними пресслужбі суду, триватиме три роки, тобто, він складе повноваження у вересні 2024 року.