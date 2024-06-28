У ніч на 21 червня безпілотники масовано атакували Краснодарський край в Росії

Російська окупаційна армія змушена скоротити кількість запусків дронів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по українських містах та військових цілях після того, як Збройні сили України завдали серії успішних ударів по російських авіабазах. До такого висновку дійшли аналітики Міністерства оборони Великої Британії посилаючись на дані військової розвідки.

Як зазначається у новому зведенні британського оборонного відомства, опублікованому у п’ятницю, 28 червня, українці завадили планам росіян встановити контроль над повітряним простором над Україною. Відтак російська армія була обмежена у своїх можливостях використати свої значні сили швидких реактивних літаків та бомбардувальників.

Для виправлення такої ситуації росіяни почали застосовувати закуплені в Ірані дрони-камікадзе типу Shahed 136, які в Росії маркували під назвою «Герань-2». Їх застосовували для створення перешкод для української ППО, а також для атак на цілі як військові, так і цивільні, за межами досяжності російської артилерії.

У британському міноборони нагадали, що 21 червня стало відомо про удар Збройних сил України та українських спецслужб по 726-му навчальному центру ППО на аеродромі у російському Єйськ. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких росіяни завдають ударів безпілотниками по Україні. Повідомляється, що внаслідок цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів та поранено 9 осіб.

У короткостроковій перспективі, переконані військові аналітики, ці удари призведуть до деякого порушення здатності Росії використовувати такі дрони для завдання ударів по цілях глибоко на території України.

«Існує реальна ймовірність того, що Росія розосередить свої операції з БПЛА по менш уразливих базах, і, отже, вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається своїми недавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БПЛА на шкоду Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ було атаковано місця зберігання та підготовки дронів-камікадзе типу «Шахед». Усього було знищено 120 російських безпілотників різних типів. Атака на склад безпілотників у Єйську відбулась у взаємодії зі Службою безпеки України.

У результаті удару українські військово-морські сили знищили: 20 дронів Shahed-136/Герань-2,

50 ударних безпілотників Ланцет, 40 розвідувальних дронів ZALA, 10 розвідувальних БпЛА SuperCam.

У ВМС ЗСУ зазначали, що загиблі були також серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.