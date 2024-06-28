У момент ураження Су-25 здійснював бойовий виліт

Військові 31-ї бригади Національної гвардії України збили російський штурмовий літак Су-25 поблизу населеного пункту Урожайне у Донецькій області. Про це у п’ятницю, 28 червня, повідомили у прес-службі Нацгвардії.

Як зазначається, влучний постріл у російський літак завдали ще 23 червня. Утім у статистику втрат російських окупантів він увійшов лише сьогодні.

У російський Су-25, відомий також під назвою «Грач», поцілив зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31 бригади Нацгвардії.

Як зазначається, нацгвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Там помітили ворожий Су-25, що здійснював бойовий виліт.

У Центральному територіальному Управлінні Нацгвардії повідомили, що факт збиття ще одного штурмового літака окупанта зменшує можливості ворога завдавати шкоди нашим військам та цивільному населенню, підвищує моральний дух наших захисників.

Зазначимо, штурмовики Су-25 взяти на озброєння росіянами у 1980-х роках. Броньований дозвуковий штурмовик, призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об’єктів з заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Як зазначає портал «Мілітарний», Су-25 є в цілому високозахищену літаком, на системи забезпечення бойової живучості припадає 7,2% нормальної злітної маси або 1050 кг.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити та пошкодити щонайменше 18 штурмовиків Су-25. Востаннє про збиття російського літака такого типу повідомлялося 11 червня на покровському напрямку. За даними Генерального штабу Збройних сил України наші захисники від початку повномасштабного вторгнення знищили уже 360 ворожих літаків.