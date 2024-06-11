Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ збили щонайменше 17 Су-25

Українські захисники знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 10 червня.

За даними Генштабу, наразі на Покровському напрямку залишається найбільш напружена ситуація. Окупанти намагалися атакували позиції ЗСУ 21 раз за останню добу.

Зокрема, росіяни намагалися прорватися поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, а також Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 з 21 атаки, за даними Генштабу, відбили – ще два тримають в районі Новоолександрівки та Новопокровського.

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«Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, штурмовики Су-25 взяти на озброєння росіянами у 1980-х роках. Літаки призначені для авіапідтримки у зоні бойових дій. Су-25 можуть вражати наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні цілі – зокрема, вертольоти та транспортні літаки.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити та пошкодити щонайменше 17 штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, 9 червня Силам оборони вдалося вперше вразити російський винищувач п’ятого покоління Су-57 в Астраханській області Росії. Головне управління розвідки наголосило, що аеродром «Ахтубінск» розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Згодом у ГУР повідомили, що від української атаки могли постраждати два Су-57.