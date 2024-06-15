На авіабазі «Морозовськ» базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк російської армії

У ніч на 14 червня Сили оборони України використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російській авіабазі Морозовськ. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у коментарі проекту «The War Zone».

Операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

Буданов зазначив, що наразі відомство встановлює інформацію про рівень завданих окупантам збитків, зокрема встановлюється, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Зауважимо, що раніше OSINT-аналітики публікували супутникові знімки аеродрому Морозовськ в Ростовській області Росії до та після атаки в ніч на 14 червня. Це була друга масштабна атака українських безпілотників на Морозовськ за останні два місяці. Начальник ГУР ствердно відповів, що атака на російську авіабазу не остання.

На оприлюднених в мережі знімках видно пошкодження покриття ангара, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині можна побачити бомбардувальники Су-34.

фото Brady Africk

Удар по авіабазі підтвердили і російські пабліки, однак вже традиційно, що єдиної оцінки масштабів атаки немає: одні телеграм-канали інформують про загибель особового складу авіабази, зокрема від 6 до 10 пілотів, інші ж переконують, що літаки та пілоти не постраждали. Губернатор Василь Голубєв повідомив, що у Морозівському районі під час атаки зникла електрика, до зони відключення потрапили кілька населених пунктів. Напад на авіабазу він не коментував.

Своєю чергою представники російського міноборони переконували, що вночі 14 червня російські сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.

На авіабазі «Морозовськ» базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392). Аеродром є військовою базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для винищувачів Су-27.

Як інформував ZAXID.NET, 9 червня українська розвідка відзвітувала про атаку на аеродром «Ахтубінск» в Астраханській області Росії, внаслідок чого є безповоротні втрати» серед особового складу російської армії, а також ураження новітнього (п’ятого покоління) російського винищувача Су-57. 12 червня розвідники підтвердили ураження одразу двох найсучасніших російських винищувачів.