Росіяни взяли на озброєння комплекс цифрової радіорелейної станції Р-416ГМ у 2018 році

Оператори 3-го полку ССО вперше за час широкомасштабного вторгнення ідентифікували та уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Про це зранку у четвер, 13 червня, повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій.

Як розповіли у відомстві, росіяни взяли на озброєння комплекс цифрової станції Р-416ГМ у 2018 році. Станція покликана підвищувати ефективність роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

«По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначається, що ця станція Р-416ГМ є першою системою такого виду озброєння, що була уражена українськими військовими за час війни.

Зазначимо, що Р-416ГМ є універсальною системою, що спеціально розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Вона суттєво збільшує видимість об'єктів на радарі, підвищує ефективність роботи елементів командно-штабної роботи військових формувань.

Як інформував ZAXID.NET, 9 червня українська розвідка відзвітувала про атаку на аеродром «Ахтубінск» в Астраханській області Росії, внаслідок чого є безповоротні втрати» серед особового складу російської армії, а також ураження новітнього (п’ятого покоління) російського винищувача Су-57. 12 червня розвідники підтвердили ураження одразу двох найсучасніших російських винищувачів Су-57.