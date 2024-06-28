Пересідати можна буде на трамваї, тролейбуси та автобуси будь-яких міських маршрутів протягом 40 хвилин

З понеділка, 1 липня, у Львові тестуватимуть безоплатну пересадку у міському громадському транспорті. Цю функцію спочатку запустять для студентів, що мають пільгові ЛеоКартки, щоб на практиці зрозуміти, чи все коректно працює, і якщо виникнуть якісь недоліки – усунути їх. Вже після цього пересадку відкриють для власників усіх загальних ЛеоКарт. Відповідне рішення у п’ятницю, 28 червня, погодили на виконавчому комітеті, повідомили у Львівській міській раді. Зазначимо, раніше у мерії анонсували тестування безоплатної пересадки для усіх власників ЛеоКарт.

«Спочатку хочемо відтестувати функцію безкоштовної пересадки. Зараз маємо 18 тис. студентів, що мають ЛеоКарт. Нам потрібні кілька днів, максимум кілька тижнів, щоб на практиці відтестувати, чи все коректно працює, і якщо виникнуть недоліки – усунути їх. І вже після цього запускаємо пересадку для власників усіх загальних карток ЛеоКарт. На сьогодні таких пасажирів є 114 тис.», – розповів Олег Забарило.

Нагадаємо, здійснити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус без додаткової оплати можна буде впродовж 40 хвилин після першої валідації в першому транспорті. Олег Забарило зазначив, що це – середній час доїзду міських маршрутів з приєднаних громад до центру міста, або до пересадкового вузла.

«Умовно, якщо вам з Брюхович потрібно доїхати до автовокзалу на вул. Стрийській, ви сідаєте в автобус № 8а, валідуєтесь у ньому і маєте 40 хвилин, щоб пересісти у № 3а. В автобусі № 3а ви заходите, валідуєтесь, і якщо ви зробили це за 40 хв – поїздка до Стрийської вам буде безкоштовною. 40 хвилини – це усереднений час, потрібний, щоб дістатися з кожної кінцевої зупинки у громадах до іншої транспортної розв'язки, пересадкового вузла чи центральної частини міста», – пояснив посадовець.

Пересідати можна буде на трамваї, тролейбуси та автобуси будь-яких міських маршрутів. Кількість фізичних пересадок – необмежена. Головне встигнути пересісти та завалідуватися в іншому транспорті протягом 40 хвилин. Перевірити час реєстрації поїздки можна через валідатор у салоні транспортного засобу – у розділі «Інформація про квиток».

Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі. Якщо при пересадці поїздку не завалідувати, то вона не вважатиметься пересадковою. Тоді це – окрема неоплачена поїздка, за яку пасажир може бути оштрафований. Також потрібно стежити за балансом ЛеоКарт та мати гроші на рахунку для валідації у кожному транспортному засобі. Вночі система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті за день і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише як за одну поїздку – лише 6,5 грн зі студентською ЛеоКарт та 13 грн із загальною.

«Це новий етап, який ми запускаємо в електронному квитку. Люди отримають можливість економити свої кошти. А це в свою чергу дасть можливість збільшити популярність користування громадським транспортом. Запуск пересадки – це послідовна робота міста для того, щоб мінімізувати оплату за проїзд готівкою. Зараз готівкою розраховується 18% від усіх пасажирів громадського транспорту у місті. Пересадка дасть можливість мінімізувати готівку ще більше», — наголосив Олег Забарило.

Про можливість пересадки для всіх власників карток у Львівській міській раді обіцяють повідомити додатково. Якщо пасажиру потрібно отримати детальну інформацію про здійснені поїздки, треба звернутися у Центр обслуговування пасажирів за адремою: м. Львів, вул. Горбачевського, 10, попередньо записавшись на прийом за номером гарячої лінії – 0800 303 007.

До слова, на сьогодні у громадському транспорті Львова 65% пасажирів валідують проїзд загальними та персоналізованими ЛеоКарт.