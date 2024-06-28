28 червня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва з візитом

Уряд Словенії схвалив виділення додаткових п'яти мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України. Про це розповіла президентка Словенії Наташа Пірц Мусар в інтерв'ю телерадіокомпанії RTV 27 червня.

Президентка зазначила, що найбільше пишається гуманітарною допомогою, яку Словенія надає Україні, адже «це те, що насправді потрібно цивільному населенню, яке страждає найбільше в кожній війні». Вона також розповіла, що Словенія зробила дуже багато в плані психосоціальної допомоги українцям.

«Коли я була з візитом у Молдові, там проходила навчальна програма для українських вчителів, яку проводили наші словенські експерти на чолі з Анікою Мікуш Кос. Ми визнані міжнародною спільнотою за те, що маємо найкращих експертів у цій галузі», – розповіла Пірц Мусар.

Ще одна, за її словами, інституція, яка дуже багато працює і нещодавно відкрила своє представництво в Україні – це ITF, тобто міжнародна фундація, яка в першу чергу займається розмінуванням. Пірц Мусар додала, що Словенія надає Україні військову допомогу, проте через свої невеликі розміри країна не може надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави.

До слова, у п’ятницю, 28 червня, президентка Словенії Наташа Пірц Мусар прибула до Києва з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. Президенти вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну, на Михайлівській площі у Києві, а згодом провели зустріч. Раніше повідомлялось, що президентка відвідає Київ, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною. Згодом в офісі прем’єра заявили, що робота над угодою ще не завершена. Прем'єр-міністр країни припустив, що це може статися у липні.