Снаряди закуплятимуть в межах проекту Європейського оборонного агентства

Словенія оголосила про приєднання до закупівлі України боєприпасів. Співпраця відбуватиметься у межах проекту Європейського оборонного агентства (EDA), повідомило у четвер, 20 квітня, видання STA із посиланням на міністерство оборони Словенії.

Країна стане 25 учасником проекту, який передбачає закупівлю боєприпасів для України. Раніше до угоди про закупівлю боєприпасів доєдналося 23 країни-члени Євросоюзу та Норвегія. Офіційно країна стане партнером проекту, коли міністерство оборони підпише угоду з EDA. Коли саме це відбудеться, в міноборони не уточнили.

«Уряд обговорив у четвер проєкт спільних закупівель ЄС боєприпасів для України та вирішив, що після того, як міністр оборони Мар’ян Шарец підпише проєктну угоду з Європейським оборонним агентством (EDA), уряд затвердить її шляхом видання указу», – повідомили в міноборони Словенії.

Зазначимо, 13 квітня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення Україні допомоги у розмірі одного мільярда євро. Рішення дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з наявних запасів або завдяки зміні пріоритетів наявних замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.