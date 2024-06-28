Депутати звернулися до керівництва держави з проханням зупинити дискредитацію військової академії у Львові

Львівська облрада на засіданні у п’ятницю, 28 червня, ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та СБУ щодо дискредитаційної кампанії проти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. За це рішення проголосували 47 обранців.

На думку депутатів, щодо Національної академії сухопутних військ у Верховній Раді розігрується «руйнівна для нашого війська операція». Усе відбувається під гучними гаслами нібито за права військовослужбовців. А метою такої кампанії є формування негативного іміджу військового навчального закладу.

«І, як це не прикро, реалізується ця операція чинними членами українського парламенту. Інформаційні провокації, маніпуляції та спекуляції, відверта брехня, наклепи – це інструменти, які на сьогодні використовують окремі народні обранці. Йдеться насамперед про Анну Скороход та Юлію Яцик – членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради», – сказано у зверненні.

Депутати вимагають припинити «депутатське свавілля та повернути діяльність членів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в правове поле».

«Просимо відповідні органи перевірити законність діяльності зазначених народних депутаток в межах тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо збору інформації з питань національної безпеки держави, а також факти розголошення такої інформації, що мали місце в їхніх публічних заявах та коментарях у соціальних мережах і медіа», – йдеться у зверненні.

Раніше парламентська тимчасова слідча комісія розглянула скарги курсантів Академії сухопутних військ на булінг та застосування фізичної сили, а також на погане забезпечення та якість харчування. Народна депутатка, членкиня ТСК Юлія Яцик заявляла, що такі факти підтвердилися.

Зокрема, колишній курсант академії Олександр Попович звинуватив керівництво навчального закладу в порушенні прав курсантів. Він заявив, що його відрахували з вишу «за активну позицію».

В академії ці заяви назвали наклепом і дискредитацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі. Також після розголосу колектив навчального закладу звернувся з відкритим листом до керівництва держави з вимогою зупинити «інформаційну кампанію дискредитації закладу від народних депутатів Анни Скороход та Юлії Яцик».

Депутати Львівської міськради раніше також ухвалили звернення до президента, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом підтримати Академію сухопутних військ і «проаналізувати законність ініціатив окремих членів зазначеної ТСК й дати об’єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності». Згадані народні депутатки з ТСК назвали таке звернення тиском на них з боку академії і звернулися в поліцію. Поліція відкрила кримінальне провадження.