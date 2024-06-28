Затриманому загрожує до 10 років тюрми

У четвер, 27 червня, у Мукачеві поліція разом з СБУ затримали 42-річного кримінального авторитета. Саме він організував напад з гранатою на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата. За інформацією депутата Ужгородської міської ради, затриманим є керівник силового блоку голови Мукачівської райради Михайла Ланя Мирослав Чопей.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 червня, 42-річний затриманий особисто керував всією підготовкою до нападу на будинок депутата облради.

«Фігурант причетний до злочину, який було вчинено 23 січня 2024 року. Тоді 27-річний мукачівець посеред ночі кинув гранату на подвір’я народного обранця. Правоохоронці оперативно затримали виконавця та продовжили розслідування цієї справи з метою встановлення організатора правопорушення», – інформують правоохоронці.

У помешканні кримінального авторитета провели обшук та вилучили речові докази злочинної діяльності. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, де чекає на обрання запобіжного заходу. За умисне знищення або пошкодження майна йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що перед цим в Мукачеві затримали голову райради Михайла Ланя, який разом з Андрієм Балогою організували корупційну схему з продажу місцевого стадіону. Михайла Ланя арештували із заставою у 30 млн грн.