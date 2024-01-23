Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав

Вночі 23 січня на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата кинули гранату. Особу нападника встановлюють, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як зазначають у поліції Закарпатської області, про подію близько 4:00 повідомив охоронець будинку, який почувши вибух, натиснув тривожну кнопку.

«На місце прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. Господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради», – інформують у поліції.

За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Поліція не розголошує прізвище власника будинку, але за інформацією Mukachevo.net, гранату кинули на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата. Це вже другий напад на нього. У квітні 2023 року на подвір’ї мукачівської перукарні йому підпалили машину. Палієм виявився 34-річний раніше судимий мешканець Мукачева.