У Мукачеві на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату
Це вже другий напад на Георгія Горвата
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Вночі 23 січня на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата кинули гранату. Особу нападника встановлюють, правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Як зазначають у поліції Закарпатської області, про подію близько 4:00 повідомив охоронець будинку, який почувши вибух, натиснув тривожну кнопку.
«На місце прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. Господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради», – інформують у поліції.
За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Поліція не розголошує прізвище власника будинку, але за інформацією Mukachevo.net, гранату кинули на подвірʼя депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата. Це вже другий напад на нього. У квітні 2023 року на подвір’ї мукачівської перукарні йому підпалили машину. Палієм виявився 34-річний раніше судимий мешканець Мукачева.