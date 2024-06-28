Півтора року Олександр Коморний був заступником голови суду

Новим головою Львівського окружного адміністративного суду обрали Олександра Коморного. На цій посаді він замінив Андрія Ланкевича. Про це 28 червня повідомили на сайті суду.

Зазначається, що 27 червня у Львівському окружному адміністративному суді відбулись збори суддів, обрали нового голову. За результатаими таємного голосування обрали Олександра Коморного.

Олександр Коморний був суддею-спікером, а з березня 2023 року – заступником голови Львівського окружного адмінсуду. У декларації за 2023 рік він вказав дві квартири в Києві та Львові, придбані у 2005-2006 роках.

Його дружина Людмила Коморна у 2021 році придбала у Львові житловий будинок, також на неї записані три земельні ділянки у Вінниці, придбані у 2010-2011 роках, ділянка у Львові, куплена у 2020 році. Ще одну ділянку у Львові у 2022 році вона взяла в оренду. Як об’єкт незавершеного будівництва вона також задекларувала житловий будинок у Вінниці. У подружжя є три автомобілі – Subaru Forester 2009 року випуску, Nissan Qashqai 2008 року випуску та Mazda CX-9 2008 року випуску.

Олександр Коморний задекларував більше 1,5 млн грн зарплати в окружному суді, а також майже 5,5 тис. доларів на рахунках у банку, а його дружина – 7,5 тис. грн. Готівкою подружжя має 10 тис. євро, 10 тис. доларів і 200 тис. грн.