Симптоми, при яких слід відразу викликаши "швидку, має знати кожний

Деякі люди думають, що коли болить серце, достатньо випити ліки та чекати, поки біль сам мине. На жаль, це не так. Біль у серці може мати різні причини, і навіть не завжди свідчити, що проблеми є саме з серцем. Інші хвороби теж можуть викликати такий біль, тому самостійно визначити причину неможливо. МОЗ дає поради, що робити, коли виник біль у серці, чого робити не варто і коли негайно викликати «швидку».

Що робити, коли болить серце?

Справжні проблеми з серцем частіше проявляються такими симптомами:

біль у грудях;

біль, що віддає в ліву руку;

задишка або набряки;

запаморочення і головний біль;

прискорене або нерівне серцебиття;

слабкість, втома.

«Не приймайте жодних ліків без призначення лікаря і не чекайте, поки тривожні симптоми пройдуть самі по собі», – радять у МОЗ.

При появі таких симптомів у відомстві радять звернутися до сімейного лікаря. Він може направити на електрокардіограму та аналіз крові, включаючи холестерин. Це входить у гарантований пакет первинної ланки, тому є безоплатним для пацієнта. Також за потреби сімейний лікар випише е-направлення на консультацію до кардіолога або інші додаткові обстеження (наприклад, ультразвукове дослідження серця). З направленням ці медичні послуги є безоплатними для пацієнтів у лікарнях, які мають договір із НСЗУ за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Шість симптомів, коли слід негайго викликати «швидку»?

У МОЗ радять відразу викликати «швидку», якщо виникли такі симптоми:

1. Біль за грудиною постійний та стає інтенсивнішим;

2. Біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;

3. Біль поширюється у ліве плече, нижню щелепу;

4. Виникає різка слабкість, відчуття страху;

5. Частішає пульс;

6. Різко коливається артеріальний тиск.