Гастроентеролог Олена Ходосевич каже, що людям, яким дошкуляє печія, варто переглянути свій раціон

Нині багато людей скаржаться на печію. В одних вона виникає після їжі, іншим дошкуляє, на перший погляд, безпричинно. Нерідко вона настільки сильна, що її неможливо терпіти: вогнем пече у стравоході, горлі, у роті кисло-гіркуватий присмак. Таке дискомфортне відчуття може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Виникнення печії може бути одноразовим, ситуаційним, яку спровокувало, скажімо, переїдання чи вживання алкоголю, а може бути й симптомом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, виразки шлунка, гастриту тощо. Останнім часом у багатьох людей діагностують функціональну печію, яка виникає у через постійні стреси, напруження, порушення психоемоційного стану.

Як відрізнити ситуаційне виникнення печії від симптому захворювання, і, головне, як її позбутися, коли вона виникла, скажімо, пізно ввечері і йти до лікаря вже пізно. ZAXID.NET попросив відповісти на ці та інші запитання гастроентерологиню Львівської обласної клінічної лікарні Олену Ходосевич.

Чому виникає печія?

«Між шлунком і стравоходом є так звана манжетка, сфінктер, який відділяє шлунок від стравоходу. У нормі він має бути закритий. Він відкривається, щоб дозволити їжі потрапити у шлунок, а тоді знову закривається. Та часто він є відкритий, відкривається і закривається, незалежно від їжі, або закривається недостатньо щільно, тоді шлункова кислота може закидатися у стравохід і викликати печію», – каже Олена Ходосевич.

Печію не можна ігнорувати і чекати, що вона само собою минеться. Часті закиди шлункової кислоти у стравохід можуть призвести до запалення стравоходу, виразкових уражень стравоходу, стравохідних кровотеч, стравоходу Барретта тощо, тому її треба позбуватися.

Коли печія є симптомом захворювання?

Якщо у людини один раз виникла печія, чи навіть два-три рази, каже гастроентерологиня, то це не захворювання. Печію могло спровокувати вживання великої кількості їжі, особливо кислої, гострої, копченої тощо. Гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, як правило, діагностують тоді, коли печія дошкуляє людині два-три рази на тиждень впродовж щонайменше одного-двох місяців і довше.

«Таким людям обов’язково треба звернутися до лікаря. Їм призначать додаткові обстеження, які допоможуть з’ясувати причину виникнення печії, з’ясують, чи нема в пацієнта діафрагмальних гриж, запалення стравоходу, виразкових уражень стравоходу, виразки шлунка тощо і призначать відповідне лікування», – каже Олена Ходосевич.

Останнім часом у багатьох людей діагностують функціональну печію, яка виникає через постійні стреси, напруження, порушення психоемоційного стану. Жодних змін під час обстежень у них не виявляють (сфінктер закритий, нема запалення стравоходу тощо), а людина скаржиться на печію, у них ніби ком стоїть у горлі. Через постійні стреси у людей порушується моторика, змінюється вісцеральна чутливість тощо.

У деяких людей є гіперчутливість стравоходу до рефлюксу. Закид шлунка може бути мінімальний, більшість людей цього навіть не відчуває, а у людей з гіперчутливістю він викликає сильну печію.

Як швидко зняти печію?

За словами Олени Ходосевич, є відповідні препарати, які допоможуть людям , в яких печія виникла ситуаційно, одноразово, і тим, у кого діагностовано гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Їх слід вживати після їжі. Основна їхня дія – зниження кислотності. Тому коли дошкуляє печія, слід звернутися до лікаря, який і призначить відповідні медпрепарати. Та якщо у вас вперше виникла сильна печія, скажімо, пізно ввечері і йти до лікаря вже пізно, врятує харчова сода: 0, 5 ч.л соди розвести у горнятку води і випити.

«Аби зняти печію, одноразово соду можна випити, але лікуватися нею не можна. Для зняття печії є відповідні препарати, які не всмоктуються в кров, й усувають печію», – каже Олена Ходосевич.

Як позбутися печії?

Тим, у кого інколи виникає печія, і тим, кому вона дошкуляє регулярно, за словами лікарки, варто переглянути свій раціон і спосіб життя. Ось кілька дієвих порад: