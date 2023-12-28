Брюссельську капусту варто включати у щоденний раціонавати

Ні для кого не секрет, що міцне здоров'я неможливе без овочів. Однією з основних переваг овочів для здоров’я є те, що вони можуть поліпшити здоров’я кишківника, а це позитивно впливає на загальний стан організму.

Доктор медичних наук, гастроентеролог і експерт зі здоров’я кишківника Вілл Бульсевич каже, що один недооціненний овоч, включений у щоденний раціон, може змінити правила гри для здоров’я кишківника та хронічних захворювань, пише EatingWell. Мова йде про брюссельську капусту.

За його словами, вміст клітковини у брюссельській капусті робить її суперпродуктом для здоров’я кишечника. Дослідження показують, що клітковина допомагає покращити здоров’я кишківника, сприяючи росту та активності корисних бактерій, підтримуючи регулярне випорожнення і здорове кишкове середовище. У кожній малесенькій головці є грам клітковини.

Гастроентеролог також акцентує увагу на дослідженнях, які показують: антиоксиданти, що містяться в брюссельській капусті, мають й інші значні переваги для здоров'я, зокрема, вони борються із запаленням в організмі.

Відповідно до дослідження 2022 року, капустяні овочі, такі як брюссельська капуста, мають антиоксидантні властивості, які можуть знизити ризик виникнення раку.

«Дослідження фактично показали, що люди, які споживають більше капустяних овочів, мають менший ризик розвитку кількох видів раку», – каже експерт.

Він зазначив, що сира брюссельська капуста може містити більше антиоксидантів, ніж варена. І тим, хто не любить вареної брюссельської капусти, радить додати трохи сирої у салат.

Cтрави з брюсселької капусти

Страви, до складу яких входить брюсельська капуста, такі ж смачні і корисні, як і з інших видів капусти. Нині ділимося з вами рецептами трьох страв.

Брюссельська капуста в білому соусі

Інгредієнти:

брюссельська капуста – 500 г

молоко – 400 г

твердий сир – 50 г

борошно – 50 г

вершкове масло – 50 г

дрібка меленого мускатного горіха

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Брюссельську капусту слід очистити від верхніх листочків, трішки зрізати качан і відварити у підсоленій воді. Якщо свіжа капуста, то варити не довше 5-7 хвилин, морожену – 10 -12 хвилин. Поки вариться капуста, готуємо соус. На середньому вогні нагріваємо сотейник і кладемо у нього борошно. Туди ж відправляємо масло і відразу помішуємо дерев’яною ложкою. Вливаємо трохи молока і не перестаємо помішувати, щоб не утворилися грудочки. Додаємо мускатний горіх, солимо, вливаємо решту молока, що лишилося, добре перемішуємо і знімаємо з вогню. Додаємо тертий сир (трішки залиште, щоб посипати зверху) і знову перемішуємо до повного розчинення. Тоді ставимо сотейник на маленький вогонь, додаємо брюссельську капусту, постійно акуратно перемішуємо впродовж хвилини і знімаємо з вогню. При подачі посипаємо тертим сиром, який відклали.

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Запечена брюссельська капуста з родзинками (рецепт Євгена Клопотенка)

Інгредієнти:

брюссельська капуста – 500 г

масло вершкове 82, 5% – 50 г

білі родзвинки – 50 г

сік лимона – 1 ст. л

рожевий або червоний перець, або суміш перців – дрібка

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку на 180 градусів. Поки вона нагрівається, почистіть капусту, щоб не мала темних і жовтних плям, зніміть верхні листочки і зріжте тверді качанчики. Викладіть капусту в форму, зверху посипте білими родзинками (вони солодші за коричневі) без попереднього замочування, збризніть лимонним соком, додайте інші спеції, перемішайте. Зверху покладіть порізане на шматки масло і відправте в духовку на 15 хвилин, Запікайте при температурі 180 градусів. Капустка має бути злегка хрумка. Перетримувати не варто, бо вона втратить колір і смак. При подачі за бажанням можна ще скоропили лимонним соком.

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Крем-суп із брюссельської капусти

Інгредієнти:

брюссельська капуста – 200 г

середніх розмірів картопля – 2

морква – 1

корінь петрушки – 2

цибуля-порей – одне стебло

запечена в духовці цибулина – 1

зелень (кріп, петрушка) – 1 ст. л

запашний перець – кілька штук

лавровий лист – 2

оливкова олія – 1 ст. л

сіль і чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

Цибулину заздалегідь запечіть у духовці. Всі овочі, крім брюссельської капусти, помийте, почистіть, наріжте кубаками, перекладіть у каструлю, додайте спеції, заливайте водою і поставте варити бульйон. Коли овочі стануть м’які, витягніть з бульйону лавровий лист, перець і покладіть у нього попередньо підготовлену брюссельську капусту, порізану на частини.Варіть суп ще приблизно 10 хв і відставте з вогню. Збийте блендером і розлийте по тарілках. У центр тарілки додайте 1 ч. л оливкової олії і посипте зеленню.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.