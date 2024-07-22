Раніше Богдан Кротевич подав заяву до ДБР на Юрія Содоля, якого звинуватив у перевищенні повноважень

Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич подав скаргу до суду на Державне бюро розслідувань, яке не відкрило справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого Кротевич подав заяву наприкінці червня. Військовослужбовець заявив, що ДБР порушило закон та не викликало його для надання свідчень проти Содоля, який, за його словами, «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Про скаргу на ДБР Богдан Кротевич повідомив у понеділок, 22 липня на своїй сторінці в Telegram. Начальник штабу «Азову» повідомив, що 27 червня отримав відповідь ДБР на його заяву проти Юрія Содоля, в якій бюро повідомило, що додасть його заяву до справи щодо прориву російських окупантів на Харківщині у травні 2024 року.

«Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. ДБР також не викликало мене як свідка, хоча я в листі і прописав, що прошу викликати мене для подання показів», – повідомив Богдан Кротевич.

4 липня військовослужбовець подав скаргу на ДБР до суду, аби домогтися окремого розслідування проти Юрія Содоля, проте суд двічі призначав на розгляд справи суддів, які йшли у відпустки, що е відповідало положенню про авторозподіл документообігу між суддями. На думку Богдана Кротевича, справу навмисно затягують.

Військовослужбовець зазначив, що попри звільнення Юрія Содоля з посади командувача ОС ЗСУ, його підлеглі залишаються на посадах та, за словами Кротевича, «роблять усе, щоб прикрити свого очільника».

«Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було “полювання на відьом”, щоб ніхто нічого поганого про “колишнього” не сказав», – повідомив Богдан Кротевич.

Начальник штабу «Азову» також зазначив, що його близькі, знайомі та незнайомі «почали казати, що йому варто подумати про свою безпеку», натякнувши на погрози. Водночас Богдан Кротевич додав, що багато командирів бригад різних відомств заявили про готовність свідчити проти Содоля.

«Але якщо я десь там зникну в найближчі пів року, або цегла на голову впаде чи автівка підірветься, то вже, будьте люб’язні, добийтесь того, щоб справу довели до кінця, а УПЦ МП не існувало в Україні. І обов’язково поверніть “азовців” з полону», – закликав військовослужбовець.

Нагадаємо, 17 травня Ленінський районний суд Харкова повідомив у судовій ухвалі, що ДБР розпочало розслідування щодо недбалого ставлення до служби, яке могло призвести до тяжких наслідків, а саме прориву української оборони росіянами на Харківському напрямку. Серед фігурантів справи – командування львівської 125 бригади ТрО та підпорядкованих їй підрозділів. За словами Богдана Кротевича, справа лише опосередковано стосується Юрія Содоля та його наближених командувачів.

24 червня Богдан Кротевич заявив, що подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування щодо бойового генерала, який «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал». Він звинуватив Содоля у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Вже наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ та призначив замість нього Андрія Гнатова.